Sandra Kubicka marzy o wybiegach bieliźnianej marki

Sandra Kubicka urodziła się 22 stycznia 1995 roku w Łodzi, ale w 2008 roku przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie rozwijała swoją karierę w modelingu. Na koncie ma już między innymi sesje dla Playboya oraz marki Victoria’s Secret. Modelka marzy, by zostać jednym z aniołków VS. Choć do tej pory się jej to nie udało, to publikowane na instagramowym profilu zdjęcia Sandry dowodzą, że pięknie prezentowałaby się w luksusowej bieliźnie tej marki.

Sandra Kubicka krytykowana przez fanów

Na zdjęciu, które modelka opublikowała wczoraj, pozuje w żółtym bikini, zwiewnej narzutce w lamparcie cętki i seksownej biżuterii. Jednak to nie wspaniała sylwetka czy ciekawa stylizacja zwróciły największą uwagę fantów. Modelka wystąpiła na zdjęciu z włosami zaplecionymi w liczne, drobne warkoczyki. Fryzura bardzo nie spodobała się internautom.



“Straciłaś cała swoją kobiecość przez te włosy..."

Pod zdjęciem Sandry Kubickiej w żółtym bikini można spotkać wiele negatywnych komentarzy. Internauci nie kryli, że nowa fryzura modelki nie przypadła im do gustu. Przeczytać można między innymi stwierdzenia typu: “Straciłaś cała swoją kobiecość przez te włosy Sandra. Ehhh”, “Jezu Sandra, nie rób tego więcej!" czy “Jestem na NIE, byłaś ładna w tamtych włosach! Udanych wakacji! Bawcie się dobrze".

Internauci życzą Sandrze Kubickiej udanych wakacji, ponieważ modelka wraz ze swoim partnerem Aleksandrem Milwiw-Baronem z zespołu Afromental zaplanowali wspólny wyjazd z okazji urodzin modelki.



