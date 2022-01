Historia zespołu Spice Girls sięga roku 1994, kiedy to w wyniku castingu prowadzonego przez magazyn "The Stage" wyłonionych zostało pięć dobrze tańczących i nieźle śpiewających dziewcząt, które miały stworzyć zespół Touch. Były to znane nam dziś doskonale Geri Halliwell, Melanie Brown, Melanie Chisholm, Victoria Adams (dziś Beckham) oraz Michelle Stephenson. Ta ostatnia jednak już na początku działalności opuściła zespół ze względu na problemy osobiste. Pewnie żałuje tego po dzień dzisiejszy, bo jej miejsce zajęła znana dziś na całym świecie i uwielbiana przez fanów, młodziutka wtedy Emma Bunton.

W marcu 1995 roku zespół został przemianowany na Spice, ale odkryto, że ta nazwa jest już zajęta przez kogoś innego, więc ostatecznie zmieniono ją na Spice Girls. Gdy zespół opuścili dotychczasowi menadżerowie, a opiekę nad nim przejął legendarny dziś Simon Fuller, kariera Spicetek rozpoczęła się na dobre, a dziewczyny przystąpiły do nagrywania pierwszego krążka.

W 1996 roku w opuszczonym Grand Hotelu przy londyńskiej stacji metra nakręcono teledysk do "Wannabe", utworu, który dziewczyny same wybrały na swój pierwszy singiel. Miały nosa, bo stał się on hitem numer jeden w 37 krajach! Sukces odniósł także debiutancki album grupy "Spice", a one z dnia na dzień stały się najpopularniejszym żeńskim zespołem świata.

Marcelina Zawadzka i jej niezapomniane kreacje! Spice Girls nie tylko nagrywały hit za hitem, koncertowały, a nawet nakręciły własny film "Spiceworld", ale wylansowały także hasło "Girl Power". Wokalistki mówiły, co ślina na język przyniesie, były bezczelne, głośne i odważnie zwracały uwagę na wszechobecny seksizm. Namawiały do damskiej solidarności i przekonywały, że prawdziwa kobieca przyjaźń nigdy się nie kończy.

W maju 1998 roku stało się jednak inaczej i zespół opuściła jedna z najważniejszych członkiń - Geri Ginger Halliwell. Pozostałe wokalistki postanowiły kontynuować karierę, mimo że były mocno zawiedzione decyzją koleżanki. W lipcu ukazał się ostatni singel z udziałem Geri – hitowy "Viva Forever" napisany zresztą przez nią.



W listopadzie 2000 roku ukazał się ostatni album Spice Girls, zatytułowany "Forever", ale płyta nie powtórzyła sukcesu poprzednich albumów, więc wokalistki bez żalu, ale, jak się później okazało, także bez większych sukcesów skupiły się na karierach solowych. Ku radości fanów siedem lat później Spice Girls wznowiły działalność i ruszyły w trasę koncertową, a w 2018 roku sprezentowały wielbicielom minitrasę po Wielkiej Brytanii.

W 2021 roku, z okazji 25. rocznicy premiery utworu „Wannabe”, zespół wydał EPkę, która zawierała wcześniej niepublikowane dema oraz "Spice25", luksusową reedycję albumu "Spice" zawierającą wcześniej niepublikowane dema i remiksy. Wydanie deluxe sprawiło, że album ponownie znalazł się na piątym miejscu na brytyjskiej liście albumów, na trzecim miejscu na brytyjskiej oficjalnej liście albumów winylowych Top 40 i na czwartym na brytyjskiej oficjalnej liście albumów fizycznych!



Fani wciąż liczą na wielki powrót Spicetek i trasę koncertową, ale jest to raczej niemożliwe. Victoria Beckham skupia się na karierze projektantki, Emma Bunton ma swoją własną firmę z ekologicznymi pieluszkami dla dzieci, a Mel B stara się pozbierać po wieloletnim przemocowym związku. Możliwe więc, że jubileuszowe winyle i album deluxe muszą wystarczyć najwierniejszym fanom girlsbandu.





Spice Girls to żywy symbol lat 90. Jak dziś wyglądają?

Geri Halliwell

Geri Halliwell (Ginger)



Geri Halliwell, czyli temperamentna, rudowłosa wokalistka Spice Girls znana była z rubasznego śmiechu i całkiem niezłych warunków wokalnych. Gdy odeszła z zespołu, nagrała cieszący się sporą popularnością album "Schizophonic" z singlem "Look at me", a w 2001 roku wylansowała „It's Raining Men”.

Ginger Spice ostatni album wydała w 2005 roku, a już rok później urodziła córkę Bluebell Madonnę. Od 2014 roku związana jest z Christianem Hornerem, za którego wyszła rok później. Para ma syna Montague George'a Hectora.

Melanie Brown

Melanie Brown (Scary)



Melanie Brown miała w zespole ksywkę Scary i faktycznie przerażała czasem swoim wybuchowym charakterem. Głośno było także o jej życiu prywatnym. Z małżeństwa z Jimmym Gulzarem, które już po dwóch latach rozpadło się z wielkim hukiem, wokalistka ma córkę Phoenix Chi. Mel B jest także mamą Angel Iris, która jest owocem jej związku z amerykańskim aktorem komediowym, Eddiem Murphym. Gwiazdor początkowo nie przyznawał się do ojcostwa, ale zostało ono potwierdzone ostatecznie przez badania DNA.

6 czerwca 2007 Scary Spice wzięła ślub z producentem muzycznym Stephenem Belafontem, któremu w 2011 roku urodziła córkę Madison. Sześć lat później para rozwiodła się, a Mel B głośno mówi dziś o tym, jakie piekło zgotował jej były mąż. Stephen Belafonte znęcał się nad nią fizycznie oraz psychicznie, regularnie wydawał jej pieniądze, kontrolował każde zachowanie, szantażował i bił. W efekcie wokalistka uzależniła się od alkoholu i kokainy i dziś stara się odzyskać dawne życie.

Melanie Chisholm

Melanie Chisholm (Sporty)



Melanie Chisholm na tle szalonych i wyszczekanych koleżanek wypadała może dość blado, ale miała za to jeden ważny atut - według krytyków była jedyną naprawdę dobrą wokalistką w zespole. Była również wyjątkowo wysportowana i sprawna, więc regularnie wykonywała przed publicznością spektakularne figury akrobatyczne i budziła podziw za sprawą umięśnionej, szczupłej sylwetki.

Mel C ma na koncie aż siedem albumów solowych i ponad 20 singli i wciąż zachwyca idealną, wysportowaną figurą. Wokalistka była także jurorką w angielskim "Voice Kids". Sporty Spice mocno chroni swoje życie prywatne, ale wiadomo, że jest w związku ze swoim menadżerem, Joe Marshallem, a ze związku z Thomasem Starrem ma córkę Scarlet.





Emma Bunton

Emma Bunton (Baby)



Emma Bunton pełniła w zespole rolę maskotki. Drobna blondynka była najmłodsza, a jej delikatny, dziewczęcy głos sprawił, że zasłużyła sobie na ksywkę Baby. Gdy Spicetki ogłosiły zakończenie kariery, Emma wydała płytę "A Girl Like Me", z której pochodzi hitowy singiel "What Took You So Long?". Łącznie wokalistka ma na koncie trzy solowe albumy, występ w brytyjskim "Tańcu z gwiazdami" i karierę prowadzącej w popularnym brytyjskim programie radiowym.

Emma Bunton od lat jest szczęśliwie zakochana. Swojego przyszłego męża, Jade Jonesa poznała w 1998 roku, ale po kilku miesiącach randkowania para rozstała się, a Baby Spice zaczęła spotykać się z piłkarzem Rio Ferdinandem. Emma i Jade wrócili do siebie w 2000 roku, ale dwa lata później ponownie się rozstali. W 2004 roku para znów dała sobie szansę, a trzy lata później wokalistka Spice Girls ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka. Dziś para ma dwójkę dzieci, a w lipcu 2021 roku, po wielu wspólnych latach, stanęła wreszcie na ślubnym kobiercu.





Victoria Beckham

Victoria Beckham (Posh)



Victoria Beckham to zdecydowanie najpopularniejsza Spicetka. Choć krytycy wielokrotnie zarzucali jej, że śpiewa najsłabiej z całej piątki, rusza się jak "kłoda" i zawsze wygląda jakby wstała z łóżka lewą nogą, to Posh Spice nic sobie z tego nie robiła i po rozpadzie Spice Girls również postawiła na karierę solową.

W 2001 roku Posh wydała album "Victoria Beckham", który odniósł sukces i cieszył się sporą popularnością, ale jest to jedyny solowy krążek artystki. Victoria szybko zrozumiała bowiem, że lepiej, niż na muzyce zna się na modzie i rozpoczęła karierę projektantki, z której słynie po dziś dzień.



W lipcu 1999 roku gwiazda wyszła za piłkarza Davida Beckhama, z którym ma dziś czwórkę dzieci: trzech synów – Brooklyna, Romeo i Cruza oraz córkę Harper Seven.

Choć para musiała zmierzyć się z kilkoma kryzysami, ze zdradą piłkarza na czele, dziś są bardzo szczęśliwi.





Spicetki przekonują w wywiadach, że wciąż są wierne hasłu "Girl Power" i mają świadomość, jak wiele zrobiły dla dziewczynek dorastających w latach 90. Same wciąż się przyjaźnią i wspierają, choć nie kryją, że nagła kariera i sukces mocno je przytłoczyły. Jaką drogę musiały przejść, by wejść na sam szczyt i być dziś symbolem lat 90. przekonamy się oglądając dokument BBC Life "Spice Girls: Rewolucja Girl Power". Ma on bowiem przedstawić kulisy ogromnego sukcesu zespołu, za którym kryły się jednakdepresje, zaburzenia odżywiania i kryzysy.

