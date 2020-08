Sara Boruc-Mannei jest bardzo szczupła

Dziewczyny rok temu urodziłam dziecko, po drodze zaliczyłam dwie przeprowadzki, stworzyłam od podstaw markę modową równolegle prowadząc dotychczasową-bizuteryją. Oprócz malca wychowujemy też dwie dojrzewające dziewczynki. Czasu do wypoczynku jest zatem niewiele, zero wakacji w tym roku. Wiem jednak, że jestem niesamowitą szczęściarą, i codzienne dziękuje Bogu, że jestem gdzie jestem. My, kobiety mamy niesamowitą moc i nie jest to pusty frazes. A na odpoczynek przyjdzie czas...