Po rozstaniu ze Scottem Disickiem Kourtney Kardashian długo szukała swojej nowej, drugiej połówki. Ponad rok temu celebrytka związała się ze znanym perkusistą Travisem Barkerem. Para dość szybko zaczęła chwalić się swoim uczuciem w mediach społecznościowych. W październiku 2021 roku Kardashian przyjęła oświadczyny swojego ukochanego, a kilka tygodni temu para postanowiła wziąć ślub w Las Vegas, który nie ma żadnej mocy prawnej.

Były partner Kourtney cieszy się jej szczęściem?

W jednym z najnowszych odcinków rodzinnego show Kardashianów były partner Kourtney wyjawił, jak zareagował na zaręczyny swojej byłej partnerki. Przyznał, że cieszy się z tego, że "opiekuje się nią ktoś inny".

Kardashian i Disick byli parą przez wiele lat i doczekali się trójki dzieci - Masona, Penelope i Reigna. Po rozstaniu pozostawali w przyjacielskich relacjach, a Disick nadal utrzymywał kontakt z rodziną Kardashianów.

Scott Disick szczerze o Kourtney Kardashian

38-letni celebryta przyznał też, że zawsze czuł się winny rozbicia swojej rodziny. W rozmowie z Khloe dodał jednak, że dzięki zaręczynom Kourtney poczuł, że spada z niego jakiś ciężar.

- Nie mogłem sobie poradzić z byciem z nią - wyjawił Disick, który życzył również szczęścia nowemu partnerowi Kourtney. - Pozdrawiam Travisa. Czeka go dużo pracy - powiedział, nawiązując do tego, że Kourtney należy do osób o dość trudnym charakterze. - Kourt nie jest najprostsza, jeśli chodzi o wszystko - dodał.

Scott Disick z nową dziewczyną

Zdjęcie Scott Disick spędza wakacje z nową dziewczyną / Backgrid/East News / East News

Gdy o związku Kourtney nadal jest głośno, Scott najwyraźniej postanowił odpocząć od medialnego szumu. Paparazzi przyłapali celebrytę w Miami, gdzie wypoczywa ze swoją nową dziewczyną, 27-letnią modelką Rebeccą Donaldson. Na zdjęciach widzimy, jak para flirtuje i rozmawia na hotelowym balkonie, ciesząc się pogodą i pięknymi widokami.

Modelka miała na sobie bikini, na które narzuciła rozpiętą, białą koszulę. Disick postawił na swobodną stylizację - miał na sobie czarny t-shirt i dresowe spodnie tie-dye i czapkę z daszkiem.

Jak zapewnia w Us Weekly osoba z otoczenia pary, chociaż to dopiero początek związku, to ich miłość kwitnie.

Para swój debiut na czerwonym dywanie zaliczyła początkiem kwietnia, gdy swoją premierę miał nowy sezon show "The Kardashians".

