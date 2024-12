Selena w ostatnich miesiącach zdaje się startować również do miana nowej ikony stylu. Aktorka i piosenkarka przy każdej możliwej okazji wygląda stylowo. Lekcję klasy i elegancji dała również podczas wydarzenia zorganizowanego w Academy Museum of Motion Pictures w Los Angeles. Chodzi o Academy Women’s Luncheon. W wydarzeniu wzięły również udział inne gwiazdy, takie jak Ariana Grande, Olivia Wilde czy Pamela Anderson.

Gwiazda podczas gali wygłosiła również przemówienie. Zwróciła w nim uwagę na to, jak ważne jest wzmacnianie głosu kobiet. Za przykład podała film "Emilia Perez" - podkreśliła, że to produkcja, w której zarówno przed jak i za kamerą występują "niezwykłe kobiety". Dodała, że reżyser filmu - Jacques Audiard - bardzo zwracał uwagę na to, by w produkcji wybrzmiała idea, że "każdy głos jest słyszalny i doceniony". Gomez zwróciła się również do zgromadzonych na sali gwiazd.