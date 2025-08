Siemię lniane, nasiona chia czy babka płesznik? Co wybrać, by wzbogacić dietę?

Siemię lniane to nasiona lnu zwyczajnego i ten produkt od lat stosowany jest w polskiej kuchni i ziołolecznictwie.

Nie tylko jako remedium na problemy trawienne, ale również jako dodatek do wypieków czy koktajli. Zawiera błonnik, zarówno rozpuszczalny, jak i nierozpuszczalny, kwasy omega-3, lignany o właściwościach antyoksydacyjnych oraz spore ilości białka.

Działa osłonowo na układ pokarmowy , co może być pomocne przy redukcji wagi i zmianach w diecie, dodatkowo jego spożywanie pomaga w metabolizmie tłuszczów .

Jeżeli chodzi o proces odchudzania, to dzięki dużej ilości błonnika rozpuszczalnego siemię lniane pęcznieje w żołądku, dając długotrwałe uczucie sytości. To może prowadzić do zmniejszenia apetytu i ograniczenia ilości spożywanych kalorii.