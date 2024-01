Spis treści: 01 Selena Gomez paraduje w dresie i kapciach

02 Szczere wyznanie Seleny Gomez Selena Gomez poderwała niezłą partię. Zakochała się w przyjacielu Justina Biebera

Zobacz, jak Selena Gomez wygląda bez makijażu! Czy to nowa miłość sprawia, że świeci tak jasno?

Gwiazda chce zniknąć z sieci. "Na myśl o tym robi mi się niedobrze"

Jennifer Lopez w ultramodnej stylizacji na jesień. Stworzyła zestaw idealny

Założyła srebrną suknię, olśniła wszystkich. Demi Moore zachwyciła kreacją

Selena Gomez w ostatnim czasie często brała udział w wielkich galach, co zaowocowało oryginalnymi stylizacjami. Karminowa sukienka, którą założyła na rozdanie Złotych Globów podzieliła znawców mody i użytkowników Instagrama.

Jedni docenili odważną kreację Seleny, drudzy wytykali, że asymetrycznie ścięty dół i drapowany gorset z różami sprawiły, że sukienka była jedną z najbardziej nietrafionych stylizacji wieczoru.

Gomez zaskoczyła ponownie na gali Emmy. Gwiazda przyciągała spojrzenia w zmysłowej naked dress w odcieniu czerwonego wina. Sukienka zamiast siateczki miała sporo cekinowych aplikacji, zasłaniających newralgiczne części ciała. Obok odważnej kreacji trudno było przejść obojętnie.

Reklama

Zdjęcie Selena Gomez na gali rozdania nagród Emmy / Rex Features/EAST NEWS / East News

Zobacz też: Selena Gomez zwróciła na siebie uwagę. Od tej kreacji trudno przejść obojętnie

Selena Gomez paraduje w dresie i kapciach

Ostatnio Selena postanowiła nieco odpocząć od wielkich gal. Gwiazda została przyłapana przez jednym z salonów kosmetycznych w Los Angeles. Gomez pokazała się bez makijażu, postawiła też na wygodny outfit. Piosenkarka wybrała luźny komplet dresowy i kapcie. Zabrała ze sobą jedynie dwie czarne torebki, w których zmieściła wszystkie potrzebne rzeczy.

Zdjęcie Selena Gomez w dresie i kapciach / Backgrid/East News / East News

Zobacz też: Sukienka, którą założyła, jest hitem. Selena Gomez lansuje gorący trend

Szczere wyznanie Seleny Gomez

O Selenie jest znów głośno nie tylko ze względu na ostatnie kreacje na wielkich galach. Gwiazda postanowiła podzielić się na Instagramie przesłaniem dotyczącym swojego wyglądu. Na instagramowej relacji pokazała dwa zdjęcia, do których pozuje w kostiumach kąpielowych. Pierwsze z nich zostało zrobione 10 lat wcześniej, drugie - w 2023 roku podczas wakacji w Meksyku. Na pierwszym gwiazda eksponowała zgrabną i szczupłą sylwetkę w skąpym bikini. Druga fotografia przedstawia aktualny wygląd Gomez.

- Dzisiaj zdałam sobie sprawę, że już nigdy nie będę tak wyglądać... - napisała Selena.

Gwiazda od wielu lat zmaga się z chorobą autoimmunologiczną - toczniem rumieniowatym. Ze względu na przyjmowane leki, wygląd Seleny uległ zmianie. Gwiazda w wywiadach podkreślała, że leczenie farmakologiczne sprawia, że w jej organizmie gromadzi się woda. Kolejny efekt uboczny to odkładanie się tkanki tłuszczowej. Dlatego też Gomez stara się dbać o zdrową dietę i regularną aktywność fizyczną. Kiedyś na TikToku przyznała, że "nie jest modelką i nigdy nią nie będzie".

Przed Seleną nowe wyzwania. W ubiegłym roku wydała nową piosenkę "Single Soon". Niedawno zapowiedziała, że w 2024 roku planuje wydanie nowego albumu. Będzie to muzyczny następca krążka "Rare" wydanego w 2020 roku. To właśnie z tego albumu pochodzi jeden z największych hitów gwiazdy, "Lose you to love me".

Zobacz też: Grzeszczak wciąż promuje się po rozstaniu. Ujawniła nowe sekrety

***