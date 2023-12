Selena Gomez była jedną z gwiazd, które wzięły udział w gali Muzeum Akademii Filmowej. Organizowane od 2021 roku wydarzenie co roku przyciąga tłumy gwiazd i celebrytów. W tym roku udział w gali wzięli m.in. Kendall Jenner, Zoe Kravitz, Olivia Wilde czy Hailey Bieber, Lenny Kravitz czy Leonardo DiCaprio.

Zobacz też: Taylor Swift zachwyciła na premierze. Kreacja skradła show

Reklama

Selena Gomez zwróciła na siebie uwagę. Wszyscy patrzą na ten szczegół

Zdjęcie Selena Gomez na gali Muzeum Akademii Filmowej. / Rex Features/EAST NEWS / East News

Selena Gomez zwróciła na siebie uwagę dość oryginalną stylizacją. Piosenkarka i aktorka zaprezentowała się w eleganckiej, czarnej i długiej sukience z trenem.

Uwagę zwracał jeden szczegół, czyli dość masywne, srebrne i połyskujące wokół szyi, które "oplatało" również ramiona gwiazdy. Gomez dopełniła stylizację długimi rękawiczkami i długimi srebrnymi kolczykami. Gwiazda upięła włosy w kok, a elegancki look dopełniła wieczorowym makijażem. Jak wam się podoba w takim wydaniu?

Zobacz też: "Perfekcyjna" księżna Kate zachwyciła. Elegancja w każdym calu

Gomez i czarny total look na wesele byłego chłopaka

Gomez w ostatnim czasie najwyraźniej polubiła czarne sukienki. Niedawno wzięła udział w ślubie swojego byłego chłopaka Samuela Krosta. Piosenkarka spotykała się z nim w latach 2015 i 2016. Jak widać, relacje między nimi układają się jak najlepiej.

Gomez znalazła się w centrum zainteresowania z innego powodu. Chodziło o jej ślubną stylizację, którą - zdaniem niektórych - złamała weselny dresscode. Artystka wybrała na tę okazję czarną, satynową sukienkę maxi. Dobrała do niej czarne rajstopy, sandałki na szpilce i czarne futerko. Zagraniczne media pisały, że to dość kontrowersyjny wybór na taką okazję.

Zobacz też: Wersow na językach internautów. Twierdzą, że jej nowa fryzura to peruka

Zdjęcie Selena Gomez na ślubie byłego chłopaka / SplashNews.com/East News / East News

Selena Gomez: kariera

Selena Gomez to obecnie jedna z najpopularniejszych amerykańskich gwiazd show biznesu. Popularność zyskała dzięki roli Alex Ruso w produkcji Disneya "Czarodzieje z Waverly Place". Widzowie w ostatnim czasie mogli ją oglądać w serialu "Zbrodnie po sąsiedzku", w którym zagrała ze Stevem Martinem i Martinem Shortem.

Gomez jest również popularną piosenkarką, która ma na swoim koncie kilka albumów, w tym m.in. "Rare", "Revival" czy "Revelacion".

Na przestrzeni lat gwiazda wylansowała sporo hitów, m.in. "Come & Get It", "Good for you", "Who says", "Lose you to love me" czy "Hands to myself". W tym roku wydała nowy singiel "Single soon". W klipie do tanecznego utworu Gomez zrywa z chłopakiem i śpiewa o radości z życia singielki.

"Wybieram tę sukienkę, przymierzam te buty. Już niebawem będę singielką" - śpiewa w refrenie utworu. A to wszystko w połyskujących kreacjach pełnych cekinów i kryształków.

***