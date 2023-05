Shazza - w latach 90. biła rekordy popularności

Gwiazdy Sabrina Salerno obchodzi 55. urodziny. Oto jak dziś wygląda Shazza, a właściwie Marlena Magdalena Pańkowska to niekwestionowana gwiazda lat 90. To właśnie wtedy biła wszelkie rekordy popularności. Jej kariera solowa rozpoczęła się w 1992 roku, a kilka lat wcześniej współpracowała z zespołem Toy Boys.

Pierwsza kaseta Shazzy została skierowana na amerykański rynek i niemal natychmiast zaczęła cieszyć się niemałą popularnością, zwłaszcza wśród Polonii. "Sex Appeal" trafił również do Polski, gdzie również odniósł sukces.

Miano "królowej disco polo" piosenkarka zyskała po wydaniu trzeciej kasety pt. "Baiao Bongo". To właśnie za sprawą tytułowego utworu, czyli nowej wersji piosenki Nataszy Zylskiej Marlena Magdalena Pańkowska stała się gwiazdą disco polo.

Kolejne lata kariery Shazzy przyniosły m.in. takie albumy jak "Egipskie noce" i "Noc róży", które na polskim rynku muzycznym zrobiły furorę. Marlena Magdalena Pańkowska ma na swoim koncie kilka ról aktorskich, a także okładkę "Playboya", która odbiła się szerokim echem.

W 2002 roku po zdjęciu z anteny programu "Disco Relax" piosenkarka wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Do kraju wróciła po kilku latach i wznowiła swoją karierę. W latach 2012-2017 była jurorką w "Disco star".

Shazza świętuje 56. urodziny

Shazza przyszła na świat 29 maja 1967 roku w Pruszkowie. Chociaż to ponad 25 lat temu biła rekordy popularności, to obecnie nie może narzekać na brak zainteresowania. Shazza do dziś jest aktywna zawodowo. Rok temu świętowała jubileusz 30-lecia pracy artystycznej, a nie tak dawno ukazała się odświeżona wersja hitu "Egipskie noce".

Marlena Magdalena Pańkowska w 2022 roku w "Pytaniu na Śniadanie" wyznała, że kilka lat temu zdiagnozowano u niej nowotwór. O chorobie dowiedziała się podczas badań kontrolnych. Dodała, że diagnoza "zwaliła ją z nóg", ale nie poddaje się i walczy o powrót do zdrowia. "To nie jest tak, że się kładę, nic nie robię. Mam nadzieję, że terapia pomoże. Jestem pod wspaniałą opieką. Przede mną nowe wyzwania. Nagraliśmy nowy utwór, będzie do niego teledysk. W planach kolejne piosenki i trasa z okazji 30-lecia" - powiedziała Shazza.

