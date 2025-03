Goldie Hawn pojawiła się na oscarowej scenie w towarzystwie Andrew Garfielda, aby wręczyć nagrodę za najlepszą animację, którą okazał się "Flow". Nim gwiazda wmaszerowała na scenę, już na czerwonym dywanie przyciągnęła uwagę swoją kreacją. Aktorka, która w listopadzie 2025 roku skończy 80 lat , zachwyciła w długiej, maślanożółtej, jedwabnej sukni od Dolce & Gabbana . Kreację z dekoltem w kształcie serca zdobiły srebrne i złote kryształy. Przód sukni miał niewielkie plisy oraz marszczony pas materiału wokół bioder, który podkreślał talię aktorki. Całość uzupełniał szal w żółtym kolorze, który zdjęła, wchodząc na scenę. Warstwy jedwabiu i rozcięcie z przodu kreacji okazały się niezwykle efektowne podczas poruszania się, co mogliśmy dostrzec, gdy Goldie Hawn wchodziła na scenę. Żółć jest trudnym kolorem, w którym wiele osób nie prezentuje się najlepiej, jednak w przypadku aktorki był to strzał w dziesiątkę.

Meg Ryan ma 63 lata , trudno było w to uwierzyć, gdy pojawiła się najpierw na czerwonym dywanie, a później u boku Billy’ego Crystala na scenie, by wręczyć nagrodę główną, czyli Oscara dla najlepszego filmu. W tej kategorii (podobnie jak w trzech innych) zwyciężyła "Anora". Meg Ryan prezentowała się zjawisko. Aktora ostatnimi czasy rzadko pojawia się na czerwonym dywanie, ale gdy już się na to zdecyduje — olśniewa. Tym razem wybrała atłasową, burgundową suknię bez ramiączek od Ashi Studio . Obcisła kreacja podkreślała szczupłą sylwetkę gwiazdy, a rozporki z obu boków odkrywały zgrabne nogi, gdy Meg Ryan się poruszała.

Na oscarowej scenie pojawiły się także Oprah Winfrey i Whoopi Goldberg , by złożyć hołd zmarłemu niedawno kompozytorowi Quincy'emu Jonesowi. Znana z "Zakonnicy w przebraniu" gwiazda wybrała grafitową suknię projektu Christiana Siriano . Opadający na ramiona szeroki drapowany dekolt i obszerna spódnica wyszczuplały sylwetkę aktorki, która od pewnego czasu skutecznie walczy z otyłością. Nic dziwnego, że sześciedzięciodziewięcioletnia gwiazda postanowiła podkreślić nową figurę, wybierają suknię, która zarysowuje talię. Kreację wykonano ze specjalnego materiału odbijającego światło, przez co wyglądała jak błyszcząca tafla wody. Kończąca w tym roku 70 lat Whoopi Goldberg skutecznie przykuła uwagę fotoreporterów.

Noc oscarowa nie kończy się jednak wraz z wręczeniem ostatniej nagrody. Gwiazdy udają się na tak zwane after party, czyli przyjęcia organizowane po gali, gdzie mogą spotkać tych, którzy nie otrzymali nominacji. Dwa najbardziej prestiżowe przyjęcia to "Vanity Fair Oscar Party" oraz "Elton John AIDS Foundation's 33rd Annual Academy Awards Viewing Party". Na imprezę organizowaną przez Fundację Eltona Johna na rzecz chorych na AIDS wybrała się Jane Seymoru, gdzie olśniła stylizacją. Aktorka włożyła suknię z butiku Nardos. Kreacja w kobaltowym kolorze pokryta została cienką warstwą czarnego tiulu. Suknia do kolan z przodu ozdobiona jest kunsztownym, kwiecistym haftem skupionym wokół tali i rzadszym w skrajnych częściach kreacji. Z tyłu haft biegnie w dwóch rzędach równolegle do zamka, by na trenie sukni przerodzić się w jednolity pełny wzór. Siedemdziesięcioczteroletnia aktorska doskonale wybrała swoją kreację, dzięki której wygląda świeżo i młodo.