Swoją karierę artystyczną zaczęła jeszcze na studiach, a za swój debiut uważa występ w Studenckim Teatrze Satyryków w 1956 roku. Zaledwie rok później zdobyła I miejsce w ogólnopolskim konkursie Polskiego Radia, a w 1958 roku wylansowała hit "Pamiętasz była jesień" , który do dziś wykonuje na scenach całej Polski.

- Dla mnie ćwiczenia nie są obowiązkiem, ale radością. Wstaję rano i widzę za oknem brzozy, a jak była jesień i jeszcze miały liście, to one tańczyły z wiatrem. Od brzóz uczyłam się tańca. Rozmawiam z brzozami, one mają moc, która powoduje radość. Dzisiaj śpią, bo nie mają już liści, więc nie mogłam się z nimi dogadać - powiedziała.