Choć sierpień zwykle przynosi wytchnienie, ciepło i spokój końcówki lata, nie dla wszystkich ten czas będzie lekki. Niektóre znaki mogą poczuć, jakby grunt usuwał im się spod nóg - nie tylko w relacjach, ale i wewnętrznie. Planety nie zostawią im taryfy ulgowej. O kogo chodzi?

Spis treści:

  1. Jaki układ planet i gwiazd zwiastuje trudności w drugiej połowie sierpnia?
  2. Kto powinien na siebie uważać?

Jaki układ planet i gwiazd zwiastuje trudności w drugiej połowie sierpnia?

Między 18 a 31 sierpnia nie zabraknie napięciowych aspektów, które mogą odbić się na emocjach, samopoczuciu i relacjach. Wśród nich znajdziemy m.in. kwadratury Księżyca z Marsem, Saturnem, Uranem, Wenus czy Neptunem. Pojawią się też intensywne koniunkcje i opozycje, zwłaszcza z udziałem Marsa i Wenus - planet, które często uruchamiają niepokój w relacjach i wewnętrzne napięcia.

Wenus w opozycji do Plutona oraz kwadratura z asteroidą Kora (symbolizującą poczucie obowiązku i opiekę) mogą nasilić uczucie przeciążenia - zwłaszcza tam, gdzie ktoś zbyt długo stawiał potrzeby innych ponad własne. Do tego Mars w opozycji z Ceres 31 sierpnia może wywołać emocjonalne przesilenie - chwilę, gdy trzeba będzie odpuścić, nawet jeśli nie wszystko zostało uporządkowane.

Kobieta o długich ciemnych włosach i wyrazistych rysach twarzy spogląda z powagą w stronę aparatu, ubrana w żółtą bluzkę, na rozmytym tle wnętrza z elementami wystroju.
Dla tych znaków sierpień nie będzie lekki123RF/PICSEL

Kto powinien na siebie uważać?

  • Bliźnięta

Dla osób spod znaku Bliźniąt ten czas może być szczególnie rozpraszający i nieprzewidywalny. Duża liczba aspektów w znakach zmiennych sprawia, że trudno będzie utrzymać skupienie i jasność intencji. Wiele rzeczy może się zmieniać w ostatniej chwili, co wywoła frustrację. Kontakty z otoczeniem - szczególnie zawodowym - mogą stać się trudniejsze. Z pozoru błahe konflikty mogą nagle urosnąć do nieproporcjonalnych rozmiarów. Warto unikać impulsywnych decyzji, szczególnie tych, które dotyczą zobowiązań finansowych lub pracy.

    • Rak

    Wenus ustawia się naprzeciw Plutona, a Księżyc - planeta opiekuńcza - wielokrotnie tworzy napięciowe układy z Marsem i Neptunem. To może wywołać wrażenie, że wszystko dzieje się poza kontrolą. Możliwe są konflikty w bliskich relacjach, przesunięcia planów, a także uczucie emocjonalnego zmęczenia. Jeśli jesteś zodiakalnym Rakiem i przez ostatnie tygodnie tłumisz swoje potrzeby dla spokoju innych, teraz może przyjść moment przesilenia. Zamiast obwiniać się, warto odpuścić, bo to wcale nie oznacza słabości.

    • Strzelec

    Dla osób spod tego znaku zodiaku druga połowa sierpnia to wyzwanie w postaci zmienności i nieprzewidywalności. Choć Strzelce lubią mieć szeroką perspektywę i działać na własnych zasadach, teraz mogą poczuć się zablokowani przez cudze oczekiwania lub niejasne sytuacje. Mars w opozycji do Ceres może wywołać konflikt między tym, co chcą osiągnąć, a tym, czym się muszą zająć. Księżyc nie pomoże w utrzymaniu emocjonalnej równowagi. Warto dać sobie prawo do korekty planów - i nie traktować tego jako porażki.

    Końcówka sierpnia nie przyniesie dla wszystkich harmonii i odpoczynku. Dla niektórych będzie to czas koniecznego zatrzymania, spojrzenia w głąb i zmierzenia się z emocjami, które zbyt długo były odkładane. Ale nawet w trudniejszych momentach można znaleźć coś cennego - jasność, co naprawdę wymaga troski, a co można już puścić bez żalu.

