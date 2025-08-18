Jaki układ planet i gwiazd zwiastuje trudności w drugiej połowie sierpnia?

Między 18 a 31 sierpnia nie zabraknie napięciowych aspektów, które mogą odbić się na emocjach, samopoczuciu i relacjach. Wśród nich znajdziemy m.in. kwadratury Księżyca z Marsem, Saturnem, Uranem, Wenus czy Neptunem. Pojawią się też intensywne koniunkcje i opozycje, zwłaszcza z udziałem Marsa i Wenus - planet, które często uruchamiają niepokój w relacjach i wewnętrzne napięcia.

Wenus w opozycji do Plutona oraz kwadratura z asteroidą Kora (symbolizującą poczucie obowiązku i opiekę) mogą nasilić uczucie przeciążenia - zwłaszcza tam, gdzie ktoś zbyt długo stawiał potrzeby innych ponad własne. Do tego Mars w opozycji z Ceres 31 sierpnia może wywołać emocjonalne przesilenie - chwilę, gdy trzeba będzie odpuścić, nawet jeśli nie wszystko zostało uporządkowane.

Dla tych znaków sierpień nie będzie lekki 123RF/PICSEL

Kto powinien na siebie uważać?

Bliźnięta

Dla osób spod znaku Bliźniąt ten czas może być szczególnie rozpraszający i nieprzewidywalny. Duża liczba aspektów w znakach zmiennych sprawia, że trudno będzie utrzymać skupienie i jasność intencji. Wiele rzeczy może się zmieniać w ostatniej chwili, co wywoła frustrację. Kontakty z otoczeniem - szczególnie zawodowym - mogą stać się trudniejsze. Z pozoru błahe konflikty mogą nagle urosnąć do nieproporcjonalnych rozmiarów. Warto unikać impulsywnych decyzji, szczególnie tych, które dotyczą zobowiązań finansowych lub pracy.

Rak

Wenus ustawia się naprzeciw Plutona, a Księżyc - planeta opiekuńcza - wielokrotnie tworzy napięciowe układy z Marsem i Neptunem. To może wywołać wrażenie, że wszystko dzieje się poza kontrolą. Możliwe są konflikty w bliskich relacjach, przesunięcia planów, a także uczucie emocjonalnego zmęczenia. Jeśli jesteś zodiakalnym Rakiem i przez ostatnie tygodnie tłumisz swoje potrzeby dla spokoju innych, teraz może przyjść moment przesilenia. Zamiast obwiniać się, warto odpuścić, bo to wcale nie oznacza słabości.

Strzelec

Dla osób spod tego znaku zodiaku druga połowa sierpnia to wyzwanie w postaci zmienności i nieprzewidywalności. Choć Strzelce lubią mieć szeroką perspektywę i działać na własnych zasadach, teraz mogą poczuć się zablokowani przez cudze oczekiwania lub niejasne sytuacje. Mars w opozycji do Ceres może wywołać konflikt między tym, co chcą osiągnąć, a tym, czym się muszą zająć. Księżyc nie pomoże w utrzymaniu emocjonalnej równowagi. Warto dać sobie prawo do korekty planów - i nie traktować tego jako porażki.

Końcówka sierpnia nie przyniesie dla wszystkich harmonii i odpoczynku. Dla niektórych będzie to czas koniecznego zatrzymania, spojrzenia w głąb i zmierzenia się z emocjami, które zbyt długo były odkładane. Ale nawet w trudniejszych momentach można znaleźć coś cennego - jasność, co naprawdę wymaga troski, a co można już puścić bez żalu.

