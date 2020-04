Sławomir w trakcie kwarantanny zajmuje się żoną

- Staram się, jak mogę, upiększyć żonę - tymi słowami autor hitu "Miłość w Zakopanem" odpowiedział na pytanie, czym zajmuje się podczas domowej izolacji.

Zdjęcie Sławomir Zapała i Magdalena Kajrowicz są parą w życiu i na scenie /Paweł Wrzecion /MWMedia

Dbanie o urodę Magdaleny Kajrowicz nie jest jednak jego jedynym zajęciem. Muzyk zdradził, że przygotowuje nową płytę.



Sławomir i Kajra byli gośćmi #domówkiuDowborów, czyli prowadzonego na Instagramie cyklu Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. Muzycy, którzy są parą i na scenie, i w życiu, wyjaśnili, że kwarantanna to dla nich dobry czas.



- To jest radość pomieszkać u siebie, a nie w hotelu. Budzę się i wiem, gdzie jest łazienka, więc to jest fajne. Poświęcamy czas synkowi, nie narzekamy - powiedział Sławomir.

Reklama

Jeden z fanów oglądających relację na żywo zauważył, że Magdalena Kajrowicz ma nową fryzurę.