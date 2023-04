Cała sytuacja została opisana w nowej książce Toma Quinna o tytule "Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family", która ukazała się w lutym tego roku. Autor ujawnił w niej kilka bardzo intymnych szczegółów dotyczących wczesnych etapów związku księżnej Kate i księcia Williama. W książce znalazł się nieco zaskakujący fragment dotyczący testu na płodność, który Kate Middleton musiała wykonać przed ślubem z księciem Williamem.

Nietypowe wymagania, o których mowa, były prawdopodobnie związane z faktem, że książę William wybrał sobie narzeczoną spoza rodziny królewskiej. Test miał sprawdzić, czy Kate będzie w stanie mieć dzieci i tym samym będzie mogła zagwarantować zachowanie linii rodu Windsorów. Autor książki zaznacza jednak, że Kate była świadoma tej procedury i musiała wyrazić zgodę na przeprowadzenie badań.

Testy zawsze przeprowadza się, żeby upewnić się, że przyszła królowa może mieć potomka. Gdyby Kate nie była płodna, ślubu by nie było napisał autor książki.

Książę William i księżna Kate pobrali się 29 kwietnia 2011 roku w Opactwie Westminsterskim w Londynie. Do tej pory para doczekała się trójki dzieci - George'a, Charlotte i Louisa.

Nie tylko księżna Kate

Okazuje się, że podobny test medyczny w przeszłości wykonała księżna Diana przed ślubem z Karolem III w 1981 roku. Tom Quinn napisał o tej sytuacji następująco:

Była przekonana, że rutynowe badanie ma na celu sprawdzenie stanu jej zdrowia. Dopiero później zorientowała się, że tak naprawdę sprawdzano jej płodność

Książka "Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family" zawiera ekskluzywne zeznania pracowników pałacu, królewskich "insiderów", a także informacje zaczerpnięte ze źródeł historycznych. Quinn mówi, że jego książka bada, jak tradycyjne wychowanie rodziny królewskiej wpłynęło na nich przez lata. Ujawnia w niej skandaliczne, lecz i nieco zabawne opowieści o dzieciach z rodziny królewskiej, w tym historię o tym, jak Edward VII, zdemolował swoją salę szkolną, czy też, jak książę William szczypał swojego nauczyciela w pupę.



