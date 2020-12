Sylwia Peretti w seksownej mini

Sylwia Peretti zebrała pokaźne grono obserwatorów na swoim instagramowym profilu. W tym momencie jej poczynania śledzą ponad 104 tys. użytkowników.

Peretti zdobyła popularność dzięki programowi "Królowe życia". Atrakcyjna blondynka ma 40 lat i jest mieszkanką Krakowa.

Kobieta ma dorosłego, 21-letniego syna Patryka i wspólnie z narzeczonym prowadzi firmę zajmującą się... rozbrajaniem bomb i pocisków! Wcześniej była właścicielką restauracji oraz salonów kosmetycznych. Mogliśmy oglądać ją nawet w programie "Kuchenne rewolucje"! Od tego czasu przeszła jednak spektakularną metamorfozę.

Podobnie jak inne "królowe życia", Peretii nie stroni od zabiegów medycyny estetycznej, kocha przepych, drogie dodatki i spektakularne kreacje.



Ostatnio zaprezentowała się w białej sukience, która szczególnie przypadła do gustu jej obserwatorom.



Peretti miała bowiem na sobie bardzo obcisłą, białą mini z rozcięciem na brzuchu, gorsetową górą i głębokim dekoltem.



Dobrała do niej szpilki w cielistym kolorze i niewielką, czarną kopertówkę. Przy okazji wyeksponowała nie tylko zgrabną sylwetkę, ale także (pokaźnych rozmiarów!) tatuaże.



Co myślicie o tej stylizacji celebrytki? Nie jest przypadkiem zbyt śmiała?





