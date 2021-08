Tak Agnieszka Woźniak-Starak spędzi drugą rocznicę śmierci męża?!

Rocznica śmierci Piotra Woźniaka-Staraka. Agnieszka Woźniak-Starak jest gotowa

18 sierpnia 2019 roku był dla Agnieszki Woźniak-Starak tragicznym dniem w jej życiu. Piękne wakacje spędzone na Mazurach zamieniły się w jednej chwili w piekło.

W tragicznym wypadku na jeziorze Kisajno zginął wówczas mąż Agnieszki Woźniak-Starak, Piotr Woźniak-Starak.



Na początku nikt nie mógł w to uwierzyć, ale niestety okropne wieści okazały się prawdziwe. Cała Polska wówczas śledziła, jak poradzi sobie z ciężarem całej sytuacji Agnieszka.



Ona zniknęła na jakiś czas tuż po pogrzebie, ale wróciła mocniejsza i bardziej spokojna, niż kiedykolwiek. Fani byli pod ogromnym wrażeniem walki, jaką stoczyła z nową rzeczywistością.



Dziś, dwa lata po stracie męża, nauczyła się żyć na nowo i zachwyca swoim rozwojem, będąc inspiracją dla tych, którzy ją podziwiają.



Nie da się jednak ukryć, że wielkimi krokami zbliża się przykry dla niej dzień - 18 sierpnia wypada druga rocznica śmierci Piotra Woźniaka-Staraka.



Okazuje się jednak, że ten niezwykle trudny dzień gwiazda spędzi... w pracy. Tego dnia Agnieszka będzie przebywać w Sopocie na Festiwalu Top Of The Top.



Sama poinformowała o tym w swoich mediach społecznościowych. Czyżby to był sposób dziennikarki, by tego dnia choć trochę serce bolało mniej?

