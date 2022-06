Nadya Suleman, mama ośmioraczków, która kochała afery

Nadya Suleman w styczniu 2008 roku została mamą. Nie byłoby w tym nic dziwnego i wyjątkowego, gdyby nie fakt, że jako pierwsza zarejestrowana kobieta na świecie urodziła ośmioraczki.

Do sieci trafiła gazeta z Biedronki z 1999 roku. Różnica cen jest rażąca

Hebrajskie imiona w Polsce. Poznaj znaczenie najpopularniejszych

Miewasz takie koszmary? Sprawdź, co mogą oznaczać

W tych miastach utrzymanie się jest najdroższe! Ceny zwalają z nóg! Kontrowersje budził fakt, że maluchy przyszły na świat dzięki metodzie in vitro. Z tego względu w Kalifornii, skąd pochodzi i gdzie mieszka Nadya Suleman, powołano Radę Medyczną w sprawie technologii wspomaganego rozrodu.

To jednak był dopiero początek popularności Nadyi Suleman i kontrowersji wokół jej osoby. Od momentu narodzin ośmioraczków, kobieta była częstą gościnią w rozmaitych programach telewizyjnych, gdzie opowiadała swoją historię.

"Zdarza się, że śpię po dwie-trzy godziny" - opowiadała Nadya Suleman w programach o kulisach życia z tak liczną gromadą dzieci.

Szybko także wyznała, że dorastała jako jedynaczka i zawsze pragnęła mieć rodzeństwo. To marzenie jednak się nie spełniło, więc kobieta postanowiła, że sama będzie wielodzietną matką. Niestety los i tym razem zechciał inaczej, bo partner Nadyi okazał się mieć problemy z płodnością.

Reklama

Kobieta jednak była na tyle zdeterminowana, by zajść w ciążę, że zdecydowała się na procedurę in vitro. To dzięki niej obecnie jest mamą czternaściorga potomstwa.

Uwagę mediów zwróciło nie tylko nietypowe życie kobiety, ale też jej wygląd. "Oktomama" została nawet porównana do Angeliny Jolie! Wszystko za sprawą licznych operacji plastycznych, którym zaczęła się poddawać wraz ze wzrostem popularności.

Instagram Post

Skandale Oktomamy - filmy dla dorosłych i ogłoszenie bankructwa

To właśnie ze względu na pragnienie sławy Nadya Suleman chętnie brała udział w sesjach zdjęciowych na okładki poczytnych magazynów, w tym w 2012 roku pojawiła się nago w jednej z gazet.

W tym samym roku Suleman popadła w kłopoty finansowe i musiała ogłosić upadłość. Powodem zadłużenia był brak spłacania przez Nadyę Suleman kredytu zaciągniętego na dom.

Przy okazji kłopotów finansowych pojawiło się także zgłoszenie do służb dotyczące... zaniedbywania dzieci. Szybko okazało się, że donos złożyła fryzjerka Oktomamy.

Według jej zeznań dzieci miały chodzić zaniedbane, w brudnych ubraniach, a cały dom nie był sprzątany od dawna. Suleman miała zamykać dzieci w pokojach, gdy załatwiała swoje sprawy. Słowa te wstrząsnęły opinią publiczną.

Sytuację szybko jednak zweryfikowano. Sprawą zajęła się instytucja sprawująca władzę w zakresie opieki nad rodziną i dziećmi z hrabstwa Orange. Ponoć inspekcja nie wykazała niczego niepokojącego i sprawa ucichła. Pozostał jedynie problem z finansami.

Aby ratować sytuację finansową rodziny, Suleman chwytała się różnych prac, w tym tancerki w klubie dla dorosłych oraz finalnie - w branży porno, co szokowało jej fanów.

Jak tłumaczyła wówczas sama Oktomama, przyjęcie oferty pracy w branży filmów dla dorosłych było wyłącznie wynikiem kłopotów finansowych. Deklarowała, że gdyby w nie nie popadła, z pewnością nie zdecydowałaby się na taki rozwój swojej kariery.

W pewnym momencie jednak Nadya Suleman zrozumiała, że taka postawa, którą promuje jest szkodliwa dla jej dzieci i wycofała się z życia publicznego, porzucając jednocześnie filmy dla dorosłych.

Instagram Post

Zobacz też: Pięcioraczki z Gniezna poza szpitalem. Wielkanoc spędzą w domu

Jak dziś wygląda życie "Oktomamy" i jej dzieci? Wiele się zmieniło

Okazuje się, że życie pełne afer przestało podobać się Suleman i zapragnęła ona w spokoju wychowywać swoje dzieci. Zaprzestanie grania w filmach dla dorosłych nastąpiło, gdy Suleman dorobiła się odpowiedniej sumy pieniędzy, by zapewnić sobie i swoim licznym dzieciom życie na odpowiednim poziomie.

Dziś rodzina mieszka w niezwykle skromnym domu jedynie z dwoma sypialniami, w którym musi się pomieścić czternaścioro dzieci i ona.

Nadya Suleman spędza bardzo dużo czasu ze swoimi pociechami, stara się wieść zdrowe i ekologiczne życie. Dużą uwagę zwraca na styl żywienia i wraz ze swoimi pociechami przeszła na wegetarianizm.

W wolnym czasie "Oktomama" poświęca czas na pracę w siłowni, bo pokochała aktywny odpoczynek. Patrząc na nią, trudno uwierzyć w to, że urodziła czternaścioro dzieci.

"Oktomama" prowadzi też aktywnie swoje media społecznościowe, gdzie dzieli się z fanami kulisami życia z dorastającymi pociechami. Nie brakuje tam rodzinnych zdjęć, wspomnień i wzruszających momentów.

Droga, jaką przeszła w swoim życiu Nadya Suleman ciekawi wielu - od celebrytki, przez wielodzietną matkę i gwiazdę filmów dla dorosłych, aż po świadomą i zakochaną w ekologii rodzicielkę.

Dziś, patrząc na jej najnowsze zdjęcia, trudno uwierzyć, że to ta sama osoba, która niegdyś kochała być w centrum uwagi i to niekoniecznie z pozytywnych przyczyn.

Instagram Post

Zobacz też: Premier Mateusz Morawiecki odwiedził rodziców pięcioraczków