Księżna Kate i Książę William powstrzymują się od czułych gestów

To małżeństwo jak z obrazka - księżna Kate i książę William są parą, która jest niemal idealna. Chociaż coraz chętniej opowiadają o tym, że ich życie często jest normalne i dalekie od ideału, to jednak dla poddanych wciąż są wzorem do naśladowania.

Ida Nowakowska zdradziła, co jej synek dostanie na święta! Książę William i księżna Kate są małżeństwem od 2011 roku i ich ślub był długo wyczekiwanym, radosnym wydarzeniem w Wielkiej Brytanii. Ślub był transmitowany przez stacje telewizyjne i zgromadził przed telewizorami 2 miliardy widzów na całym świecie.



Para ku radości Brytyjczyków doczekała się trójki pociech, a każde narodziny były hucznie świętowane na ulicach Londynu. Chociaż lata mijają Kate i William wciąż są ulubieńcami w Wielkiej Brytanii, lecz z pewnością ich związek nie kipi namiętnością.





Wyjątkowe spojrzenie księżnej Kate. Co tam się wydarzyło?

Gdy William i Kate pojawiają się publicznie starają się zachowywać niezwykle poprawnie. Ich przeciwieństwem są Harry i Meghan Markle, którzy od początku nie szczędzili sobie czułych gestów, chętnie dotykali się po plecach i trzymali za ręce.



Kate i William takich zwyczajów nie praktykują. Dlatego tyle kontrowersji wzbudziło ich ostatnie zachowanie, gdy pojawili się na corocznym koncercie kolęd w Opactwie Westminsterskim.



Kate olśniewała tego wieczoru wyglądem, a sam William nie mógł oderwać od niej wzroku. Gdy para usiadła, a na scenie rozbrzmiało "Have Yourself a Merry Little Christmas", Kate obdarzyła Williama wyjątkowo gorącym spojrzeniem, a mąż je odwzajemnił.



Czyżby Kate i William poza okiem kamery i obiektywami aparatów zachowywali się zupełnie inaczej? Wiele na to wskazuje, a ich związek może być pełny namiętnych gestów!



