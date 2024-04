- Wychowałam się na wsi. Mam w sobie coś takiego, co ciągnie mnie w ustronne, ciche, spokojne miejsca. Kocham oczywiście Kraków - tam również mam dom. Cały czas jednak marzyłam, aby mieć miejsce, do którego będę mogła w każdej chwili uciec od zgiełku miasta, hałasu czy smogu. Chciałam, aby było blisko Krakowa i chciałam mieć góry dosłownie na wyciągnięcie ręki. Wychodzę z domu i jestem w górach. Tak po prostu - powiedziała Wachowicz.

Odpowiednią działkę znalazła jednak po długich poszukiwaniach - o tym, że zbuduje dom akurat w Zawoi, miał zdecydować przede wszystkim dojazd do Krakowa. Początkowo Wachowicz brała pod uwagę jakieś miejsce w Karkonoszach, ale uznała, że to zbyt daleko. Zastanawiała się również nad domem w Zakopanem, ale - jak zdradziła - jest tam dla niej zbyt tłoczno. Do podjęcia decyzji o budowie domu w Zawoi skłoniło ją to, że mają tu dom również jej znajomi.