"Klan" to najdłuższy serial polskiej produkcji. Jego emisję rozpoczęto w 1997 roku na antenie Telewizji Polskiej. Obecnie liczy on ponad 4100 odcinków. Przez "Klan" przewinęło się wiele postaci. Jedną z bohaterek była Ula - przyjaciółka Oli Lubicz, w którą wciela się Kaja Paschalska. W roli Uli Aleksandra Niżyńska występowała przez prawie 10 lat. W 2008 roku postanowiła jednak zerwać z karierą aktorską i zniknęła z telewizji.

Zakończyła karierę aktorską na rzecz edukacji

Aleksandra Niżyńska jest córką znanego polskiego producenta Wojciecha Niżyńskiego. To właśnie on jest pomysłodawcą i jednym z głównych współtwórców “Klanu". Nie trudno się dziwić, że to właśnie w tym serialu zadebiutowała jego pociecha, która od dziecka przejawiała talent aktorski. Jednakże jak przyznała po latach, nie była to dla niej właściwa ścieżka. Po niemal 10 latach kariery pokierowała się intuicją, która podpowiada jej, żeby skupić się na edukacji.

Tak też zrobiła. Aleksandra Niżyńska ukończyła dwa kierunki na Uniwersytecie Warszawskim - prawo oraz nauki społeczne, a w ramach wymiany studenckiej uczyła się również na jednej z większych uczelni w Bremie. Tuż po zakończeniu studiów rozpoczęła pracę w Instytucie Spraw Publicznych jako analityczka. Została również kierowniczką w Obserwatorium Równości Płci.

Aktywna społecznie i naukowo. Aleksandra obrała inną ścieżkę kariery

Aleksandra Niżyńska jest autorką kilku publikacji naukowych. Jednakże oprócz rozwijania kariery naukowej, jest również aktywna społecznie. Była współorganizatorką kampanii społecznych, których celem było promowanie aktywnego ojcostwa oraz partnerstwa w związkach. Była aktorka jakiś czas temu została zaproszona do "Dzień Dobry TVN". Tam opowiedziała o swojej nowej karierze i zdradziła, nad jakimi projektami pracuje:

W Europejskim Instytucie Innowacji i Technologii zajmuję się koordynacją projektów na rzecz praw kobiet, a we własnej firmie, w której prowadzę ze wspólniczkami badania dotyczące równości płci, zajmujemy się głównie tematyką kobiet na rynku pracy i w polityce

Tak wygląda Aleksandra Niżyńska po latach. Jest nie do poznania

