Tak wygląda dorosła Córka Toma Cruise'a i Nicole Kidman

O córce Toma Cruise'a i Katie Holmes, Suri, wiedzą chyba wszyscy. Mało kto pamięta o starszej córce aktora, którą adoptował wraz z Nicole Kidman. Bella Kidman Cruise ma 27 lat i za wszelką cenę unika kontaktu z mediami. Bardzo rzadko pokazuje twarz, również w social mediach. Teraz zaskoczyła niezwykłym zdjęciem.

Zdjęcie Tom Cruise i Nicole Kidman w czasie swojego małżeństwa adoptowali dwójkę dzieci: Bellę i Connora /ACIKALIN/SIPA/EAST NEWS /East News

Na Instagramie Belli Kidman Cruise pojawiło zdjęcie, które momentalnie znalazło się na jedynkach zagranicznych portali show-biznesowych. Chodzi o selfie, które córka gwiazdorskiej pary zrobiła sobie w lustrze i opatrzyła ironicznym komentarzem:

"Wszystko, co się błyszczy, jest złote ... och, to tylko kolejny filtr na Instagramie".

Zdjęcie wywołało nie lada zamieszanie, a to dlatego, że Bella rzadko decyduje się na pokazanie twarzy w mediach społecznościowych.

Stroni też od występów przed kamerami i nie pojawia się na żadnych imprezach branżowych.

Kim jest tajemnicza córka najpopularniejszych hollywodzkich aktorów?





Zdjęcie Kidman i Cruise byli małżeństwem od grudnia 1990 roku / Mary Evans Picture Library / East News

Cruise i Kidman byli małżeństwem od 1990 roku. Ich ślub odbył się w w wigilię Bożego Narodzenia i był ukrywany w tajemnicy. Para zdecydowała się na adopcje dwójki dzieci: urodzonej w 1992 roku Belli i o 3 lata młodszego od niej Connora Antony’ego.

Nicole Kidman przyznała później, w wywiadzie dla "Vanity Fair", że zdecydowała się na adopcję również ze względu na to, że dwukrotnie poroniła.



Niestety, gwiazdorski związek nie przetrwał próby czasu. 5 lutego 2001 r. rzecznik małżeństwa ogłosił separację pary, a dwa dni później Cruise złożył papiery rozwodowe.



Plotkowano, że główną przyczyną rozstania był brak porozumienia partnerów, w jakiej wierze wychowywać ich dzieci.

Tom Cruise uważał, że powinna to być wiara scjentologiczna, a Kidman chciała, by była to wiara katolicka. Ostatecznie Bella, jak i jej brat zostali wciągnięci przez ojca do Kościoła Scjentologicznego, którego wyznawcami są po dziś dzień.

Zdjęcie Bella Kidman Cruise w maju 2019 roku / Coleman Rayner/East News / Reporter

Dziś Bella Kidman Cruise ma 27 lat i jest projektantką. W 2015 r. wyszła za programistę Maksa Parkera. Ceremonia odbyła się w Londynie, lecz wśród gości zabrakło Nicole Kidman, mimo że ta była wtedy na Wyspach. Okazuje się, że relacje Belli z matką nie są najlepsze.

Lea Remini, aktorka wychowana w sekcie, twierdzi, że dzieci Toma i Kidman nie pałają do matki sympatią. W swojej książce "Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology" opisuje nieprzyjemną sytuację, która wydarzyła się w 2006 roku w taksówce.

Bella na pytanie, czy widziała ostatnio mamę, miała odpowiedzieć: "Nie, nasza matka jest pierdo***ą SP".

SP to akronim używany przez scjentologów i oznacza Suppressive Person, czyli "osobę tłumiącą". Tak właśnie określa się wrogów tego kościoła.



Dzieci nie utrzymują kontaktów z aktorką i nawet nie nazywają jej mamą, tylko Nicole. O ile stosunki między Kidman a Bellą podobno są lepsze niż kiedyś, o tyle Connora aktorka nie widziała od kilkunastu lat.

Nicole jakiś czas temu na łamach WHO Magazine powiedziała:

"Dzieci podejmują własne decyzje, moim zadaniem jest je kochać. Niezależnie od tego, co robią, jestem dla nich."



Bella stara się prowadzić spokojne życie. Nie lubi być w centrum uwagi mediów. Co ważne Cruise i Kidman szanują prywatność swoich dzieci.



Aktorka zapytana o jej związek z najstarszymi dziećmi przez Hollywood Foreign Press Association w listopadzie 2018 r. powiedziała: "To są bardzo osobiste sprawy"- donosi australijski magazyn "WHO Magazine.



"Muszę chronić te relacje. Wiem w 150%, że oddałbym życie za moje dzieci." - dodała.



W lutym Bella 2018 roku założyła własną markę odzieżową o nazwie BKC (Bella Kidman Cruise). Na swoim Instagramie chętnie publikuje swoje projekty i dzieła artystyczne.