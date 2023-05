Erika Eleniak miała zaledwie 19 lat, gdy zadebiutowała w "Słonecznym patrolu" i z dnia na dzień, zaraz za Davidem Hasselfhoffem została jego największą gwiazdą. Aktorka wcieliła się w rolę ratowniczki Shauni - pięknej i wysportowanej blondynki, cieszącej się ogromnym zainteresowaniem mężczyzn. Shauni zakochała się jednak w koledze z pracy - ratowniku Eddiem, w rolę którego wcielił się kaskader Billy Warlock. Para polubiła się także prywatnie i to do tego stopnia, że szybko się zaręczyli i... odeszli z kultowego dziś serialu. Wielu fanów uważa, że to był koniec "Słonecznego patrolu" w takiej formie, w jakiej zadebiutował on u schyłku lat 80. Na szczęście chwilę później na ekranie pojawiła się Pamela Anderson...

Elżbieta Romanowska ma chłopaka. Tych rzeczy nie wiesz o prowadzącej "Nasz nowy dom" W życiu prywatnym aktorów nie działo się najlepiej - w końcu postanowili się rozstać, a Erika po dziś dzień nie ułożyła sobie życia prywatnego. Gwiazda "Słonecznego patrolu" była wprawdzie dwukrotnie zaręczona, a pod koniec lat 90. wyszła za mąż za Philipa Goglię, małżeństwo przetrwało jednak zaledwie pół roku.

W ostatnich latach Erika grała głównie drugoplanowe role, ale wciąż, regularnie pojawia się na ekranie. W tym roku premierę będzie miał jeden film z jej udziałem. Aktorka mocniej działa także na Instagramie, gdzie obserwuje ją już prawie 78 tysięcy fanów. 53-latka regularnie dzieli się tam z nimi migawkami z prywatnego i zawodowego życia - wrzuca filmiki i publikuje fotki.

Erika Eleniak zachwyciła nową fotką. Gwiazda "Słonecznego patrolu" bardzo się zmieniła

Erika Eleniak wrzuciła niedawno na Instagrama nowe zdjęcie i zachwyciła fanów. Serialowa Shauni pozuje na nim relaksując się z kawą na tarasie i korzystając z wiosennych promieni słońca. Gwiazda mocno się zmieniła - jej ciało pokrywają liczne tatuaże i bardziej przypomina frontmankę rockowej kapeli niż seksbombę. Trzeba jednak przyznać, że Erika wygląda wyjątkowo młodo i promiennie - fani zasypali ją wręcz komplementami.

- "Nie wiedziałem o twoich tatuażach. Wyglądasz nieziemsko", "Wyglądasz niesamowicie", "Z każdym rokiem jesteś coraz piękniejsza. Mój crush", "Nie mam słów" - piszą.

W piątek Erika wrzuciła natomiast instastories, na którym zaprezentowała się w kolejnej, rockowej odsłonie. Faktycznie, czas się dla niej zatrzymał!

Zdjęcie Erika Eleniak zbiera komplementy od fanów / Instagram

