To był niezwykły rok... tyle się w jego trakcie wydarzyło. Jestem niezwykle wdzięczna za wszystkie szanse, możliwości, ale też za każdą trudną lekcję i naukę z nich płynącą. Życzyłabym sobie i Wam, żeby ten przyszły rok był spokojniejszy, łagodniejszy i mniej nas wystawiał na próby. Spędźmy go robiąc to co lubimy. Z tymi, których kochamy. Marząc o wielkich rzeczach...

napisała gwiazda.