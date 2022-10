Pokazały odważne zdjęcia. Tak apelują do Polek: "Kiedy ostatnio badałaś piersi"

Każdego dnia w Polsce umiera na niego aż 15 kobiet. Rak piersi to ogromne zagrożenie, z którym walczyć można między innymi dzięki regularnym samobadaniom. Do tego też namawiają gwiazdy. Małgorzata Rozenek-Majdan, Ewa Chodakowska, Joanna Przetakiewicz i Omenaa Mensah opublikowały w sieci wyjątkowe zdjęcia, które mają być zachętą dla kobiet do wykonywania badań profilaktycznych.

