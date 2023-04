Tak zmieniła się Klaudia Kozioł z serialu "Ranczo". Oto czym dziś się zajmuje

Katarzyna Bosacka świętuje rocznicę ślubu. Zdjęcia pary sprzed 26 lat robią wrażenie

Marta Chodorowska przez wiele lat wcielała się w rolę Klaudii Kozioł w serialu "Ranczo". Widzowie z pewnością pamiętają jej buntownicze przemiany, którymi niejednokrotnie rozbawiała do łez. Prywatnie nie przypomina jednak swojej serialowej bohaterki.

Marta Chodorowska w serialu "Ranczo"

Marta Chodorowska w rolę Klaudię Kozioł wcielała się od samego początku emitowania serialu "Ranczo" w telewizji polskiej - czyli od roku 2006. Aktorka miała wówczas 25 lat i co ciekawe nie było to dla niej pierwsza serialowa rola. Wcześniej grała w produkcjach takich jak "Powiedz to, Gabi", "Pensjonat pod Różą", "Na dobre i na złe" czy "Klinika samotnych serc". Jednak to właśnie dzięki roli córki wójta wsi Wilkowyje zdobyła ogromną sympatię polskiej widowni.

Zdjęcie W serialu "Ranczo" Chodorowska grała córkę wójta wsi Wilkowyje / Agencja FORUM

Klaudia Kozioł na przestrzeni lat przeszła ogromną przemianę. Jako zbuntowana córka wójta Pawła Kozioła, w którego wcielał się Cezary Żak, potrafiła niejednokrotnie rozbawić widzów do łez. Prywatnie aktorka - Marta Chodorowska, znacznie różni się od swojej serialowej bohaterki. Jak dziś wygląda i czym się zajmuje?

Zdjęcie Marta Chodorowska w 2006 roku / Radoslaw Nawrocki / Agencja FORUM

Marta Chodorowska w mediach społecznościowych

Marta Chodorowska nadal jest blondynką, ceniącą sobie naturalność. To, czym się obecnie zajmuje w wolnych chwilach oraz jak wygląda możemy śledzić na bieżąco w mediach społecznościowych. Na Instagramie aktorkę obserwuje prawie 43 tys. Internautów. Chodorowska nadal realizuje się jako aktorka - występuje nie tylko na ekranach telewizyjnych, ale i na deskach teatrów. Poza rolami w serialach "Barwach szczęścia", "Na Wspólnej" czy "Korona królów", od roku 2022 roku występuje również w "M jak miłość" - tam wciela się w rolę Julii, kochanki Andrzeja Budzyńskiego.

Co robi na co dzień Marta Chodorowska?

Z mediów społecznościowych wiemy też, że Marta Chodorowska uwielbia podróżować - szczególnie kamperem i interesuje się fotografią. Z jej wypraw w sieci pojawia się mnóstwo zdjęć architektury, krajobrazów czy przypadkowo napotkanych osób.

Chodorowska co prawda niezbyt często pojawia się na ściankach i wydarzeniach celebryckich, stroni też od wywiadów. Na co dzień skupia się raczej na sukcesach zawodowych, a także wychowywaniu syna, którego wraz z partnerem powitała na świecie w roku 2014. Kilka miesięcy później wyszła za mąż - ceremonia była kameralna i udało się zorganizować ją w tajemnicy przez mediami.

