Taką bluzkę założyła do dżinsów. Katarzyna Cichopek zrobiła prawdziwy szał!

Gwiazdy

Dołącz do nas:

Katarzyna Cichopek jest prawdziwą modową inspiracją. Aktorka systematycznie dzieli się ze swoimi fanami kolejnymi pomysłami na modne zestawienia ubrań, które są świetną propozycją zarówno do biura, na co dzień, jak i na wieczór. Nie inaczej było tym razem. Katarzyna Cichopek założyła dżinsy, do których dobrała niecodzienną bluzkę. „Wyglądasz ślicznie!” – zachwalają fani.

Zdjęcie Katarzyna Cichopek jest prawdziwą modową inspiracją / Wojciech Strozyk/REPORTER / East News