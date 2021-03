Jolanta Kwaśniewska przez 10 lat była Pierwszą Damą u boku swojego męża Aleksandra Kwaśniewskiego. Dzięki temu oboje przez lata żyli w luksusie i długo zastanawiano się, jaką emeryturę otrzyma za swoją pracę Jolanta. Teraz już wiadomo!

Zdjęcie Jolanta Kwaśniewska była Pierwszą Damą przez 10 lat /Jakub Walasek/REPORTER /Reporter

Była jedną z bardziej lubianych kobiet w Polsce, które pełniły funkcję Pierwszej Damy. Zauroczyła Polaków swoim stylem, obyciem i zaangażowaniem w sprawy społeczne.

W latach 1995-2005 była Pierwszą Damą i uwielbiała wypełniać swoje obowiązki.



Z sondażu IBRiS, który został przeprowadzony w 2020 roku, wynika, że Kwaśniewska jest uznawana za "najlepszą pierwszą damę" w historii naszego kraju.



W czasie dziesięcioletniej pracy w Pałacu Prezydenckim, porzuciła swoje inne zajęcia i nie była aktywna zawodowo.



Dlatego już wtedy Jolanta pomyślała o swojej przyszłości i odprowadzała składki do ZUS-u. Była zdania, że nikt nie zatroszczy się lepiej o jej przyszłość, niż ona sama.



Jak podaje "Super Express" była Pierwsza Dama obecnie otrzymuje ok. 2500 złotych emerytury. Nie jest to kwota, która zwala z nóg, ale do tej pory Jolanta nigdy się na to nie skarżyła.

Zdjęcie Jolanta Kwaśniewska sama odkładała składki na swoją emeryturę / Piotr Kamionka / Reporter

