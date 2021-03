Tamar Joy zasłynęła dzięki udziałowi w australijskiej wersji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Teraz robi karierę w swoich mediach społecznościowych, gdzie pochwaliła się metamorfozą po operacji nosa.

Zdjęcie Tamara Joy zauroczyła swoją urodą Australijczyków i Brytyjczyków /Di Crollalanza / Sipa /East News

Tamara Joy szukała miłości i szczęścia w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Niestety, nie udało jej się tam wytrwać w związku małżeńskim, ale dzięki temu zyskała sporą popularność.

Teraz robi karierę w mediach społecznościowych i chwali się swoim idealnym ciałem.



Celebrytka niedawno przeszła też operację nosa i fani uważają, że wiele to zmieniło w jej wyglądzie.



31-latka podoba się wielu mężczyznom, a nowy, szczuplejszy nos tylko dodał jej uroku.



Gwiazda wówczas pytana o to, dlaczego to zrobiła, powiedziała:



"Jeśli dzięki temu poczujesz się lepiej, to dlaczego masz tego nie robić?" - zapytała, dodając jeszcze, że ludzie robią operacje plastyczne z różnych powodów.



