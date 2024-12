Taylor Swift od lat chwali się perfekcyjną figurą. W czym tkwi sekret jej diety?

Taylor Swift to obecnie najsłynniejsza piosenkarka na świecie. Od wielu lat pod lupą są jednak nie tylko jej muzyczne dokonania, ale również jej codzienna dieta. „Miss Americana” słynie z perfekcyjnej sylwetki, w utrzymaniu której pomagają jej regularne treningi. Oprócz tego gwiazda dba o to, by jej menu było odpowiednio zbilansowane. Co na co dzień je słynna wokalistka? Możecie być zaskoczeni.