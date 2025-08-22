Powrót dziecka do szkoły - pięć rzeczy, o których zapominają rodzice

Materiał promocyjny

Pierwszy września w tym roku przypada na poniedziałek. Początek tygodnia, który zapowiada start szkolnej przygody. Dla każdego to duże wydarzenie, czasem radosne - oznacza spotkanie z przyjaciółmi i powrót do codziennej rutyny - ale czasem i stresujące, w końcu szkolne obowiązki nie zawsze są przyjemne. Dlatego warto dopiąć przygotowania na ostatni guzik, żeby nowy rok szkolny zacząć na spokojnie.

Ubezpieczenie NNW może obejmować nawet opiekę psychologa po trudnych doświadczeniach
Ubezpieczenie NNW może obejmować nawet opiekę psychologa po trudnych doświadczeniach 123RF/PICSEL

1. Ubezpieczenie, które zwiększa poczucie spokoju

Wyobraźmy sobie sytuację: dziecko podczas przerwy bawi się z kolegami na boisku i potyka się, upadając niefortunnie na rękę. Lekarz orzeka złamanie. Albo wraca z wycieczki z ugryzieniem kleszcza i zachoruje np. na boreliozę, czy doświadcza kontuzji na sportowych zajęciach pozalekcyjnych. W takich chwilach ubezpieczenie NNW okazuje się potrzebne, dlatego warto pomyśleć o nim już na początku roku szkolnego.

Ubezpieczenie LINK4Dziecko to szeroki zakres ochrony - od nieszczęśliwych wypadków powodujących uszczerbek na zdrowiu czy hospitalizację dziecka (100 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu, maksymalnie 2000 zł), przez wstrząśnienie mózgu, aż po uszkodzenie lub utratę zęba (w tym przypadku pokrywane są koszty odbudowy stomatologicznej uszkodzonego bądź utraconego, w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zęba - do 500 zł za ząb, maksymalnie do 2000 zł). Co ważne, polisa może również pokryć koszty leków przepisanych przez lekarza w przypadku choroby po ukąszeniu owada lub kleszcza. Ochroną objęte są także poważne zachorowania, takie jak sepsa czy inwazyjna choroba pneumokokowa (świadczenie w wysokości 1000 zł).

W ramach Assistance Szybka Pomoc wchodzącego w skład pakietu LINK4dziecko, LINK4 pokrywa również koszty łóżka szpitalnego dla opiekuna dziecka w razie, gdy z powodu nagłego zachorowania czy wypadku jest ono hospitalizowane. To także pokrycie (do limitów wskazanych w OWU) kosztów korepetycji w razie przedłużającej się nieobecności w szkole z powodu nagłej choroby czy nieszczęśliwego wypadku.

Rodzice często nie zdają sobie sprawy, że ubezpieczenie to nie tylko pomoc finansowa, ale też realne wsparcie - w tym, jak w LINK4, możliwość opieki psychologa, np. po trudnych doświadczeniach. - W ramach Assistance Zdrowie, wchodzącego w skład pakietu LINK4dziecko, zorganizujemy i pokryjemy koszty 10 telekonsultacji z psychologiem. Dzięki temu dziecko uzyskuje fachowe wsparcie, a rodzice mają poczucie, że nie są pozostawieni sami sobie.

2. Wyprawka - więcej niż plecak i zeszyty

Nowy plecak, pachnące jeszcze farbą drukarską zeszyty i piórnik z bohaterem ulubionej kreskówki - to symbole początku roku szkolnego. Ale czy zawsze pamiętamy o szczegółach? Zdarza się, że pierwszego dnia nauki okazuje się, że zabrakło worka na buty albo strój sportowy został w domu. A przecież kompletna wyprawka to nie tylko kwestia wygody, ale też komfortu dziecka, które nie musi się stresować brakami.

Poza podstawowymi przyborami plastycznymi czy zeszytami warto zadbać o wygodne buty na zmianę, obuwie sportowe i praktyczną teczkę typu kuferek, w której można schować wszystkie luźne prace plastyczne. Choć podręczniki do zajęć obowiązkowych dzieci wypożyczają w szkolnej bibliotece, drobiazgi takie jak blok techniczny czy kredki mogą zdecydować o tym, czy dziecko poczuje się gotowe i pewne siebie.

3. Przygotowanie psychiczne

Chłopiec z niebieskim plecakiem idzie korytarzem szkolnym z jasnymi ścianami, czerwonymi fotelami i roślinami po prawej stronie.
Ważne, aby nie lekceważyć tych emocji i nie mówić: „Nie martw się, poradzisz sobie"123RF/PICSEL

Pierwszy dzień szkoły bywa dla dziecka równie stresujący, jak dla dorosłego początek nowej pracy. Nowa klasa, nowi nauczyciele, obawy przed wymaganiami - wszystko to może powodować napięcie. Dlatego jednym z najważniejszych elementów przygotowań jest rozmowa.

Zanim dziecko włoży plecak na ramiona, warto usiąść z nim spokojnie i zapytać, co czuje na myśl o szkole. Może cieszy się na spotkanie z przyjaciółmi, ale jednocześnie boi się sprawdzianów? Ważne, aby nie lekceważyć tych emocji i nie mówić: "Nie martw się, poradzisz sobie". Dużo lepiej wyjaśnić, że każdy - nawet dorosły - stresuje się przed nowymi wyzwaniami, a obawy są czymś naturalnym.

Rodzice często zapominają też, że powrót do szkolnej rutyny wymaga stopniowego oswajania. Warto na kilka dni przed końcem wakacji wprowadzić wcześniejsze godziny zasypiania, regularne posiłki i spokojne poranki bez pośpiechu. Dzięki temu dźwięk budzika pierwszego września nie będzie szokiem dla organizmu i psychiki dziecka.

4. Miejsce do nauki w domu

Dzieci często siadają do książek przy kuchennym stole, gdzie ktoś gotuje obiad, a telewizor gra w tle. W takich warunkach trudno o skupienie. Dlatego tak ważne jest, by stworzyć w domu miejsce przeznaczone tylko do nauki.

Wygodne krzesło, dobre oświetlenie i uporządkowane biurko robią ogromną różnicę. Czasem wystarczy niewielki kącik w pokoju, by dziecko poczuło, że to jego własna przestrzeń, w której może się skoncentrować. Dzięki temu szybciej i sprawniej poradzi sobie z nauką.

5. Szkolne posiłki

Wielu rodziców skupia się na zeszytach i ubraniach, a zapomina o kwestii codziennych posiłków. Warto jeszcze przed rozpoczęciem roku sprawdzić, jak wyglądają opłaty za obiady w szkole i uregulować je z wyprzedzeniem.

Drugim elementem jest praktyczna śniadaniówka. Dzięki niej kanapki czy owoce nie zgniotą się w plecaku między książkami. Choć to drobiazg, potrafi uratować dzień - bo głodne dziecko to dziecko rozdrażnione i mniej skupione na lekcjach.

Powrót do szkoły to nie tylko kupno zeszytów i nowych butów. To czas, w którym rodzice mogą zadbać o poczucie bezpieczeństwa, spokój i dobre nastawienie dziecka. Odpowiednie ubezpieczenie, kompletna wyprawka, wsparcie emocjonalne, ciche miejsce do nauki i zadbanie o posiłki - to pięć obszarów, które często umykają w natłoku spraw, a decydują one o tym, czy nowy rok szkolny zacznie się bez niepotrzebnego stresu.

Materiał promocyjny

Oceń artykuł
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze