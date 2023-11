Spis treści: 01 Taylor Swift wyznacza kolejny gorący trend. Czarne kozaki są hitem

02 Modne kozaki: jesień 2023

Taylor Swift nie zwalnia tempa. 27 października ukazał się jej kolejny, nagrany na nowo album. Mowa o "1989", który pierwotnie ukazał się w 2014 roku. Obecnie należy do grona albumów pod szyldem "Taylor’s Version". Nowy krążek już jest hitem, a odświeżone wersje przebojów takich jak "Shake it off", "Out of the woods" czy "Blank space" na nowo podbiły serca fanek i fanów na całym świecie.

Ostatnio zdobyła też trzy statuetki podczas tegorocznego MTV EMA w kategoriach "Najlepszy artysta", "Najlepszy teledysk" i "Najlepszy występ na żywo". W międzyczasie ogłosiła tez kilka nowych dat trasy koncertowej "The Eras Tour".

W miniony weekend Taylor Swift dała się przyłapać fotoreporterom w Nowym Jorku, podczas wyjścia z Seleną Gomez, Sophie Turner, Gigi Hadid, Carą Delevigne i Brittany Mahomes. Wieczór spędzony w towarzystwie przyjaciółek był dla Swift znakomitą okazją do zaprezentowania kolejnej oryginalnej stylizacji.

Taylor Swift wyznacza kolejny gorący trend. Czarne kozaki są hitem

Zdjęcie Taylor Swift w czarnych kozakach / Backgrid/East News / East News

Taylor Swift założyła czarny top z długim rękawem i plisowaną mini spódniczkę w kratę w beżowym odcieniu. Jednak centralnym punktem stylizacji są czarne, sięgające ponad kolano kozaki na niewielkim obcasie. Całość stylizacji Taylor dopełniła niewielką, czarną torebką i delikatną biżuterią. Tym samym stworzyła look idealny na jesień. Oczywiście w chłodne dni warto uzupełnić go płaszczem - idealnie sprawdzi się np. modny w tym sezonie trencz. Swift zdecydowała się na czarną marynarkę oversize.

Zdjęcie Taylor Swift po raz kolejny zachwyciła stylizacją / STARTHESTAR / SplashNews.com/East News / East News

Modne kozaki: jesień 2023

Kozaki to jeden z najgorętszych trendów jesieni 2023. Chociaż w tym czasie triumfy święcą zazwyczaj botki, od czasu do czasu warto uzupełnić stylizację właśnie kozakami. Tej jesieni modne są zarówno klasyczne modele, jak i te w metalicznych kolorach.

Na topie są przede wszystkim długie kozaki za kolano - zarówno te przylegające, jak i te z szeroką cholewką. Jak widać na przykładzie Taylor Swift, w duecie z mini spódniczką wywołują efekt "wow". Jeśli stawiasz na klasykę, sięgnij po model podobny do tego, który nosi piosenkarka. Sprawdzą się również na bardziej oficjalne wyjścia. Jeśli jednak chcesz dodać swoim stylizacjom charakteru, postaw na kozaki w metalicznym odcieniu lub kolorze bordo. Skomponowana z nimi stylizacja z pewnością zrobi furorę.

Wśród jesiennych trendów 2023 królują również kowbojki. W tym sezonie ich cholewka sięga nawet do kolan, dzięki czemu sprawdzą się w duecie z jeansami i sukienką.

Taylor Swift w brązowych kozakach

Zdjęcie Taylor Swift lansuje trend "bez spodni" / Backgrid/East News / East News

Taylor Swift od początku kariery należała do fanek kozaków. W trakcie trasy koncertowej "The Eras Tour" Swift stawia przede wszystkim na połyskujące modele. Jednak na co dzień preferuje buty w stonowanych barwach. Ostatnio do długiej czarnej bluzy z białym kołnierzykiem założyła brązowe kozaki na obcasie, sięgające do kolana. I w tej stylizacji Swift zrobiła prawdziwą furorę.

