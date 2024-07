Gwiazda uwielbia lato, co można zaobserwować w jej mediach społecznościowych. To właśnie tam chętnie zachwyca pięknymi, kolorowymi i kobiecymi sukienkami o różnorodnych fasonach. Katarzyna Cichopek uwielbia mocne i odważne kolory, a od jej stylizacji nigdy nie wieje nudą. Swoje kreacje dopełnia zazwyczaj delikatnym makijażem i minimalistyczną biżuterią, które są idealnym wyborem na ciepłe letnie dni.

Moda plażowa nie ogranicza się tylko do strojów kąpielowych. Szlafroki, kimona i inne narzutki to nie tylko modny, ale i bardzo funkcjonalny element garderoby, który warto zabrać ze sobą na wakacje. Szlafroki doskonale sprawdzają się na plaży, podczas spacerów brzegiem morza, czy wycieczek do lodziarni lub kawiarni położonej przy plaży, kiedy nie chcemy paradować w samym stroju kąpielowym. Pamiętajmy też, że w wielu miejscach chodzenie w samym stroju kąpielowym jest zabronione, więc taki szlafrok jest idealnym rozwiązaniem.