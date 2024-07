Jak nosić damski garnitur? Kobiety go pokochały

Kobiecy garnitur to element obowiązkowy wyposażenia szaf tych kobiet, które cenią sobie elegancję. Uniwersalny i kobiecy, skrojony jest bowiem na niemal każdą okazję. Połączony z sandałkami na obcasie lub szpilkami, w mig zamieni stylizację w naczelny look rodem z trendu office siren, zaś z dodatkiem wygodnych sneakersów będzie podstawą smart casualowej garderoby.

Ubierzesz go na wesele czy chrzciny, zabierzesz ze sobą na nieco bardziej wymagający dzień w pracy, aż w końcu nie odmówisz jego towarzystwa podczas spotkania ze znajomymi czy dnia spędzonego na eksplorowaniu nowych miejsc. Kiedy jednak temperatury za oknem rosną w zastraszającym tempie, długie spodnie, będące dotąd warunkiem obowiązkowym w przypadku kobiecego garnituru, stają się nieco problematyczne. Katarzyna Cichopek ma na to sposób. I to taki, który pokocha niejedna z nas.