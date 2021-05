Tia Blanco: Słoneczna dziewczyna

Gwiazdy

Tia Blanco, a właściwie Tiarah Lue Blanco to zawodowa surferka z San Clemente w Kalifornii. Tia znana jest ze swojej miłości do sportu, zdrowej, wegańskiej diety i aktywnego trybu życia. To sprawia, że z dnia na dzień ma coraz więcej fanów!

Zdjęcie Tia Blanco kocha sport i zdrowy tryb życia - fani ją za to uwielbiają! / FaceToFace / Reporter