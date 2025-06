Co to są jajka po benedyktyńsku?

Inna teoria wiąże nazwę z klasztorem benedyktynów , choć historycznych dowodów na to jest niewiele. Tak czy inaczej - nazwa została i dziś każdy wie, że jajka po benedyktyńsku to śniadaniowy klasyk.

Co będzie potrzebne do jajek po benedyktyńsku?

Do szerokiego garnka wlej wodę, zagotuj i zmniejsz ogień tak, by tylko delikatnie wrzała. Dodaj łyżkę octu. Każde jajko wbij osobno do filiżanki. Zamieszaj wodę łyżką, tworząc wir, i delikatnie wlej jajko w środek. Gotuj ok. 2,5-3 minuty. Delikatnie wyjmij łyżką cedzakową.