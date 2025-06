Gdy życie przytłacza, mamy rozterki i problemy, z którymi nie potrafimy sobie poradzić, trudno nam podjąć jakąś decyzję, od której wiele zależy - powody, przez które mamy ochotę porozmawiać i przytulić swoją mamę są różne i absolutnie nie zależą od wieku. Nawet jako dorośli czasem zwyczajnie potrzebujemy poczuć się bezpieczni i zaopiekowani. Istotne jest to, co nam bliskość mamy daje:

Badanie amerykańskich naukowców opublikowane na łamach Proceedings of the Royal Society B wykazało, że wystarczy... rozmowa telefoniczna z mamą, by uzyskać korzyści praktycznie identyczne jak podczas przytulenia jej.

Naukowcy celowo podnieśli poziom stresu u 61 dziewcząt w wieku od 7 do 12 lat. Dzieci musiały wygłosić improwizowaną przemowę i rozwiązać zadania matematyczne w obecności nieznajomych. To spowodowało, że ich serca zaczęły bić szybciej, a poziom hormonu stresu, kortyzolu, wzrósł. Następnie podzielono dziewczyny na trzy grupy: pierwsza skorzystała z benefitów przytulenia swojej mamy, druga rozmawiała ze swoją rodzicielką przez telefon, a trzecia obejrzała neutralny emocjonalnie film. Wyniki mówią same za siebie: pierwsza i druga grupa dziewcząt doświadczyła wzrostu poziomu hormonu szczęścia na podobnym poziomie, a co za tym idzie obniżenia kortyzolu, podczas gdy trzecia grupa nie odnotowała żadnych zmian jeśli chodzi o poziom stresu.