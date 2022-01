​Tom Morello wspomina pierwsze spotkanie z Chrisem Cornellem. Wiało grozą!

Gitarzysta Rage Against The Machine i Audioslave w wywiadzie dla magazynu "Metal Hammer" wrócił pamięcią do czasów, gdy poznał Chrisa Cornella, z którym bardzo chciał współpracować. Morello wyznał, że myślał o wokaliście Soundgarden jak o bohaterze literatury grozy autorstwa Edgara Allana Poe. Pierwsze spotkanie utwierdziło go w tym przekonaniu.

Zdjęcie Chris Cornell popełnił samobójstwo 18 maja 2017 roku. Miał wówczas 52 lata / Retna/PHOTOSHOT / East News