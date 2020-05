Tomasz Kammel apeluje do gwiazd i celebrytów

Im dłużej trwa pandemia koronawirusa, tym częściej głos zabierają nie tylko lekarze i specjaliści, ale także gwiazdy i celebryci. Do porządku postanowił przywołać ich Tomasz Kammel.

Jedna z kontrowersyjnych dyskusji miała miejsce w programie "Pytanie na śniadanie", z którym związany jest prezenter. Na antenie starli się doktor Michał Sutkowski i windsurfer Wojciech Brzozowski. Sportowiec przekonywał, że 350 tys. zmarłych "to nic" i grypa sezonowa jest większym zagrożeniem. Lekarz wyraźnie oponował.

Zagrożenie bagatelizują też m.in. Viola Kołakowska czy Edyta Górniak. Z kolei Doda pokochała przy okazji pandemii teorie spiskowe.

Tomasz Kammel na swoim instagramowym profilu zamieścił natomiast wpis, w którym apeluje "do wszystkich znanych i cenionych za swe aktorstwo, pływanie, śpiewanie".

Przypomniał, że na Covid nie ma jeszcze lekarstwa i dobitnie napisał:

- Opowiadanie, że 250 tysięcy zgonów to nic, bo grypa zbiera większe żniwo jest głupotą.

Pamiętajcie, chodzi przede wszystkim o dwie sprawy:

1. Ochrona osób starszych i chorych.

2. Niezatkanie systemu opieki zdrowotnej (...)

- Wprowadzacie degrengoladę, pożywkę dla pandemii strachu. Ludzie z obawy przed zakażeniem zaprzestają np. terapii nowotworowych i bez sensu umierają przedwcześnie. Albo z drugiej strony - jeśli szpitale zatkają się przez Covid, "bo przecież go nie ma"- będą umierać na chociażby zapalenie wyrostka, bo ich nigdzie nie przyjmą - dodał.



- Nikomu nie odbieram prawa głosu, ale proszę znanych z mediów. Zanim otworzycie usta, odpowiedzcie sobie sami czy macie naukową wiedzę, by zajmować stanowisko?

Czy zanim opowiecie na forum o światowym spisku odwiedzacie chociaż jedną stronę weryfikującą fake newsy? Bo jeśli tego nie robicie, kompromitujecie się na całej linii. - kontynuował Kammel.

- Nie można doprowadzić do dzielenia ludzi na bardziej lub mniej zdatnych do leczenia, ze względu na wiek, stan zdrowia itp. To zakrawa na holocaust i eugenikę razem wzięte - napisał m.in.

