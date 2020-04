Tomasz Siekielski jest jednym z najbardziej znanych polskich dziennikarzy. Za film dokumentalny pt. „Tylko nie mów nikomu” o pedofilii w polskim kościele, został uhonorowany licznymi nagrodami.

Sekielski zmienił się w czasie kwarantanny

Sekielski był związany z wieloma redakcjami. Na antenie stacji TVN prowadził program "Teraz my!". To jego publikacja doprowadziła do wybuchu tzw. "afery taśmowej". Dziennikarz ma na swoim koncie podwójną nagrodę Grand Press, dwa Wiktory, dwie Telekamery i dwa MediaTory.

Pan Tomasz od lat walczył z otyłością, która utrudniała mu wykonywanie pracy. W sierpniu 2019 przeszedł operację zmniejszania żołądka, a jej efekty szybko stały się widoczne gołym okiem.

Sekielski znacznie schudł i właściwie z tygodnia na tydzień wyglądał coraz lepiej. Niestety, kwarantanna nieco pokrzyżowała mu plany.

Na szczęście nie chodzi o tuszę, bo dziennikarzowi wciąż udaje się zachować dobrą formę, ale o... zarost.

Pod najnowszym zdjęciem, na którym prezentuje bujną brodę, napisał:

- Barbera szukam!!! Tylko poważne oferty. A wy jak rodzicie sobie bez fryzjerów?

Pan Tomasz nie musiał długo czekać na odpowiedź i... komplementy od fanek.

"Fantastyczny dziennikarz z pasją i bardzo przystojny mężczyzna" czy "Co na pana patrzę to mi szczęka opada... Z wrażenia" - mogliśmy przeczytać w komentarzach.

A wy co sądzicie o nowej fotce Sekielskiego? My zdecydowanie jesteśmy na tak!