Sharon Stone w minimalistycznym wydaniu. Zachwyciła fanów

Nominowana do Oscara, 67-letnia Sharon Stone, grająca rolę Lendiny w czarnej komedii Universal Pictures, wyglądała zachwycająco, chodząc po czerwonym dywanie.

Gwiazda "Nagiego instynktu" pojawiła się wraz ze swoimi synami na premierze filmu "Nikt 2".

Sharon Stone z tej okazji wyglądała zachwycająco w dopasowanej, granatowej sukni. Ta minimalistyczna propozycja wystarczyła, by zwrócić uwagę na doskonałą sylwetkę aktorki.

Krój kreacji podkreślał wszelkie jej atuty, jednocześnie sporo zakrywając i sprawiając, że stylizacja była niezwykle skromna i elegancka, wręcz biznesowa.

Dodatkowo gwiazda miała rozpuszczone swoje charakterystyczne blond włosy z przedziałkiem na środku głowy i nosiła okulary przeciwsłoneczne oraz kolczyki-koła, wyglądając dzięki okularom niezwykle tajemniczo. W rękach trzymała maxi, złotą kopertówkę, a na jej nadgarstkach pojawiły się duże złote bransolety, będąc głównym punktem dodatków.

To, jak wyglądała 67-letnia aktorka, jest doskonałą propozycją dla pań po 60. roku życia. Sukienka jest minimalistyczna i klasyczna, a jej kolor idealnie pasuje do blondu, jednocześnie dodatki dodają tej stylizacji nowoczesności.

Jak ona to robi? Sekret młodości Sharon Stone

Złote dodatki do minimalistycznej sukienki były kluczowym elementem stylizacji Chelsea Lauren/Shutterstock East News

Sharon Stone prezentuje się naprawdę niesamowicie w wieku 67 lat. Wiele osób zastanawia się, w czym tkwi sekret jej młodości.

Okazuje się, że aktorka stawia przede wszystkim na aktywność fizyczną. Ćwiczy 4-5 razy w tygodniu, włączając Pilates, jogę, pełne rozciąganie, trening siłowy i taniec. Stosuje także kreatywne ćwiczenia domowe, np. "leg lifts" w wannie z wykorzystaniem oporu wody, a także "arm jazz" - ćwiczenia z małymi ciężarkami noszonymi podczas pracy przy komputerze. Jest w ruchu niemal cały czas.

Ze względu na wiek, w trosce o stawy ćwiczy też w basenie, używając obciążników na kostkach - poprawia to wytrzymałość i spala kalorie przy małym obciążeniu stawów.

Nie bez znaczenia jest także jej dieta. Gwiazda preferuje dietę opartą na produktach o niskim indeksie glikemicznym (np. quinoa, soczewica) oraz chude białko jak ryby, drób, jaja - unika przetworzonej żywności. Pije głównie herbaty ziołowe, unika kofeiny - to jej przepis na zachowanie młodości.

