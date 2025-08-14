Dawno niewidziana Sharon Stone zachwyciła. Wyszła w czerni
Sharon Stone rzadko widywana jest na czerwonym dywanie. Tym razem zrobiła wyjątek i pojawiła się na premierze filmu "Nikt 2". Wystarczyła prosta stylizacja, by przyciągnąć wzrok zebranych.
Sharon Stone w minimalistycznym wydaniu. Zachwyciła fanów
Nominowana do Oscara, 67-letnia Sharon Stone, grająca rolę Lendiny w czarnej komedii Universal Pictures, wyglądała zachwycająco, chodząc po czerwonym dywanie.
Gwiazda "Nagiego instynktu" pojawiła się wraz ze swoimi synami na premierze filmu "Nikt 2".
Sharon Stone z tej okazji wyglądała zachwycająco w dopasowanej, granatowej sukni. Ta minimalistyczna propozycja wystarczyła, by zwrócić uwagę na doskonałą sylwetkę aktorki.
Krój kreacji podkreślał wszelkie jej atuty, jednocześnie sporo zakrywając i sprawiając, że stylizacja była niezwykle skromna i elegancka, wręcz biznesowa.
Dodatkowo gwiazda miała rozpuszczone swoje charakterystyczne blond włosy z przedziałkiem na środku głowy i nosiła okulary przeciwsłoneczne oraz kolczyki-koła, wyglądając dzięki okularom niezwykle tajemniczo. W rękach trzymała maxi, złotą kopertówkę, a na jej nadgarstkach pojawiły się duże złote bransolety, będąc głównym punktem dodatków.
To, jak wyglądała 67-letnia aktorka, jest doskonałą propozycją dla pań po 60. roku życia. Sukienka jest minimalistyczna i klasyczna, a jej kolor idealnie pasuje do blondu, jednocześnie dodatki dodają tej stylizacji nowoczesności.
Jak ona to robi? Sekret młodości Sharon Stone
Sharon Stone prezentuje się naprawdę niesamowicie w wieku 67 lat. Wiele osób zastanawia się, w czym tkwi sekret jej młodości.
Okazuje się, że aktorka stawia przede wszystkim na aktywność fizyczną. Ćwiczy 4-5 razy w tygodniu, włączając Pilates, jogę, pełne rozciąganie, trening siłowy i taniec. Stosuje także kreatywne ćwiczenia domowe, np. "leg lifts" w wannie z wykorzystaniem oporu wody, a także "arm jazz" - ćwiczenia z małymi ciężarkami noszonymi podczas pracy przy komputerze. Jest w ruchu niemal cały czas.
Ze względu na wiek, w trosce o stawy ćwiczy też w basenie, używając obciążników na kostkach - poprawia to wytrzymałość i spala kalorie przy małym obciążeniu stawów.
Nie bez znaczenia jest także jej dieta. Gwiazda preferuje dietę opartą na produktach o niskim indeksie glikemicznym (np. quinoa, soczewica) oraz chude białko jak ryby, drób, jaja - unika przetworzonej żywności. Pije głównie herbaty ziołowe, unika kofeiny - to jej przepis na zachowanie młodości.