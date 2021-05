TYLKO U NAS: Sylwia Bomba porzuciła dresy! Co za suknia!

Sylwia Bomba pojawiła się w mediach za sprawą programu "Gogglebox. Przed telewizorem". To właśnie tam komentując różne programy telewizyjne, zyskała sympatię widzów.

Kobieta torpeda, z niesamowitym charakterem, ogromnym poczuciem humoru - to cała Sylwia Bomba.



Trudno też nie zauważyć, że gwiazda jest niezwykle piękną kobietą. Jej nieco włoska, hiszpańska uroda dosłownie oszołomiła Polaków.



W nowym odcinku "Daj się wyczaić" Jola Czaja-Przesmycka chciała właśnie zaprezentować Sylwię Bombę w najpiękniejszej odsłonie.



Ten odcinek jest wyjątkowy - wszyscy długo pozostawaliśmy w zamknięciu przez lockdown wywołanym pandemią koronawirusa.



Sylwia Bomba, podobnie jak wiele kobiet na całym świecie, postawiła w tym czasie na bardzo wygodne stylizacje, składające się głównie z dresów.



Zdjęcie Sylwia Bomba zarówno w dresie, jak i w sukni balowej wygląda zachwycająco / Wojciech Biały/Zostań Jutuberem / materiały prasowe

Chociaż problem ubioru nie był najważniejszym w tym czasie do rozwiązania, to jednak i tak wiele kobiet marzyło, by w końcu móc założyć coś innego niż dres.



Nie inaczej było w przypadku Sylwii, która miała swoje ukryte modowe marzenie. Podczas lockdownu zakochała się w wieczorowej sukni polskiej projektantki - Violi Piekut.



Jola Czaja postanowiła spełnić marzenie Sylwii i projektantka stworzyła wyjątkową suknię tylko dla gwiazdy. Podczas procesu tworzenia sukni trudno było nie zauważyć radości, wzruszenia i wdzięczności Sylwii Bomby.



Gwiazda w programie Joli Czai pokazała się jako silna kobieta, spełniona i cudowna mama oraz żona. Pomysł na stylizację w programie, tylko podkreślił wyjątkowość Sylwii, która w sukni od Violi Piekut wyglądała jak księżniczka.



Rezultat stylizacji tego dnia uwiecznił w swoich kadrach fotograf Wojciech Biały, a cały projekt powstał dzięki Agencji mediowej - Zostań jutuberem.



Tylko u nas zobaczycie przedpremierowo kolejny odcinek "Daj się wyczaić"! Zobaczcie Sylwię Bombę w niecodziennej stylizacji:

Więcej odcinków "Daj się wyczaić" znajdziecie na kanale Czaja Wyczaja.

