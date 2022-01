Urszula Dębska odchodzi z „Pierwszej miłości”. Aktorka żegna się z serialem

Urszula Dębska rozstaje się z serialem "Pierwsza miłość"

Serial "Pierwsza miłość" emitowany jest w telewizji Polsat od listopada 2004 roku. W 2008 roku do obsady dołączyła Urszula Dębska. Aktorka przez 13 lat wcielała się w rolę Sabiny Weksler - córki Grażyny (w tej roli Grażyna Wolszczak) i Karola (w tej roli Karol Strasburger).

Urszula Dębska podjęła decyzję o odejściu z serialu "Pierwsza miłość". Wiadomość przekazała swoim fanom za pomocą mediów społecznościowych. "Czas na zmiany" - zaznaczyła we wpisie na Instagramie aktorka.

Kochani 13 lat minęło, cytując tekst piosenki "jak jeden dzień". A pomyśleć, że miała być to przygoda raptem na 3 miesiące. (...) Los jednak potoczył się inaczej i ani przez chwilę nie żałuje tej długiej, momentami trudnej "miłości" w Pierwszej Miłości. (...) Uważam, że zmiany w życiu są potrzebne więc odchodzę mówiąc do zobaczenia i oficjalnie żegnając się już z Sabiną poinformowała Urszula Dębska na Instagramie.

Urszula Dębska dziękuje za 13 lat na planie. "Masa doświadczeń, wyzwań, wzruszeń..."

Aktorka w dalszej części wpisu podziękowała wszystkim osobom, z którymi spotkała się na planie serialu "Pierwsza Miłość". Wyznała również, że była to dla niej wyjątkowa przygoda i doświadczenie, które wiele ją nauczyło.

Urszula Dębska odchodzi z serialu i zaznacza, że w jej życiu nadchodzą zmiany. Czy to oznacza, że już niedługo zobaczymy aktorkę w nowym projekcie?

Ogromnie jestem wdzięczna za te wspólne lata, masę doświadczeń i wyzwań, momentów wzruszeń, momentów ciężkich ale i zabawnych. Moje życie stało się bogatsze o wiele wspaniałych przyjaźni a przez tyle lat to nie tylko u mojej postaci Sabiny działo się dużo ale i w życiu prywatnym co z ekipą nie raz przeżywaliśmy wspólnie.

Koledzy i koleżanki z planu żegnają Urszulę Dębską. Karol Strasburger zabrał głos

Koledzy i koleżanki z planu nie pozostają dłużni Urszuli Dębskiej i również dziękują jej za współpracę. Pod wpisem aktorki pojawił się już komentarz Grażyny Wolszczak - serialowej mamy Sabiny Weksler. "Wszystkiego najwspanialszego dla Ciebie" - napisała.

Karol Strasburger, czyli serialowy ojciec Sabiny Weksler również zwrócił się do Urszuli Dębskiej w bardzo wzruszającym komentarzu. "Córeczko moja, Sabinko - Uleńko. Masz przed sobą kawał świata do zmierzenia, ogrom marzeń do spełnienia i setki szczytów do zdobycia" - rozpoczął Strasburger.

Jeśli uznasz, że w czymś będę mógł ci doradzić, nie wahaj się do tatusia zadzwonić. Powodzenia i dziękuję ci za mnóstwo radości i wspomnień zaznaczył aktor.

