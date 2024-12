Urszula Dudziak zdradziła sekret swojej formy. 81-letnia artystka wskazała co jest kluczem do szczęścia

Urszula Dudziak to przykład kobiety, która udowadnia, że wiek to tylko liczba. Choć niedawno obchodziła swoje 81. urodziny, jej energia i zapał zawstydziłyby niejednego młodszego artystę. Po sześciu dekadach obecności na scenie wciąż aktywnie koncertuje, angażując się w nowe projekty. Co pozwala jej zachować taką formę i optymizm?