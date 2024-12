Księżna Kate zwróciła się do poddanych we wzruszających słowach

Choć jest dopiero początek grudnia, księżna Kate nie zwleka z przygotowaniami do świąt, które w tym roku mają dla niej wyjątkowy, symboliczny wymiar i już teraz poddała się świątecznemu nastrojowi.

Po ogłoszeniu w zeszłym miesiącu, że jej kolędowanie "Together at Christmas" odbędzie się 6 grudnia, księżna Walii udostępniła teraz w swoich oficjalnych kontach w mediach społecznościowych świąteczny list, w którym zawarła poruszającą wiadomość o znaczeniu "miłości, życzliwości i przebaczenia".

Wzywając do "miłości, nie strachu", powiedziała, że historia Bożego Narodzenia dotyczy "znaczenia dawania i otrzymywania empatii", a także pokazuje "jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem pomimo naszych różnic".​

"Boże Narodzenie to jeden z moich ulubionych okresów w roku. To czas świętowania i radości, ale także okazja do zwolnienia tempa i zastanowienia się nad głębszymi rzeczami, które nas łączą" - napisała w liście, który zostanie wysłany do uczestników jej dorocznego nabożeństwa kolędowego w londyńskim Opactwie Westminsterskim.

"To wtedy, gdy zatrzymujemy się i odrywamy od presji codziennego życia, znajdujemy przestrzeń, by żyć z otwartym sercem, z miłością, życzliwością i przebaczeniem — tak wiele z tego, o co chodzi w duchu Bożego Narodzenia" — dodała.

Księżna Kate odniosła się również do wyzwań, z którymi ona i jej rodzina zmierzyli się w tym roku: "Miłość to światło, które może świecić jasno, nawet w naszych najciemniejszych czasach" — podsumowała.

To był dla księżnej Kate trudny rok. Teraz cieszy się zdrowiem i rodziną

Księżna Walii niedawno zaczęła powracać do swoich obowiązków publicznych po zakończeniu chemioterapii. We wrześniu ogłosiła, że ​​oficjalnie jest wolna od choroby i wygląda na to, że zamierza angażować się wyjątkowo w swoje obowiązki w okresie okołoświątecznym.

Kate pojawi się ponownie publicznie w piątek na swoim cenionym nabożeństwie kolędowym.

"Tegoroczne nabożeństwo daje chwilę na refleksję nad znaczeniem miłości i empatii oraz nad tym, jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem, szczególnie w najtrudniejszych chwilach naszego życia" - czytamy we wcześniejszym oświadczeniu Pałacu.

