Agnieszka Radwańska w 2018 roku podjęła decyzję o zakończeniu kariery. Mimo że od czterech lat nie bierze udział w rozgrywkach i zawodach, nadal jest jedną z najpopularniejszych polskich tenisistek. Urszula Radwańska, młodsza siostra Agnieszki Radwańskiej także profesjonalnie zajmuje się sportem - również tenisem. Ma na koncie wiele zwycięstw i zaszczytnych tytułów.

Zwyciężyła w turnieju WTA w grze podwójnej. Zdobyła juniorski Mały Szlem, wygrywając w 2007 roku podczas French Open, Wimbledonu i US Open. Została finalistką juniorskiego US Open 2007 w grze pojedynczej oraz juniorskiego Australian Open 2007 w grze podwójnej. To tylko kilka z sukcesów gwiazdy tenisa.

Urszula Radwańska wybrała się na wakacje. Zapozowała w czarnym bikini!

Urszula Radwańska w przeciwieństwie do swojej starszej siostry oficjalnie nie zakończyła jeszcze kariery i nadal jest aktywnym sportowcem. Znacznie rzadziej występuje jednak na korcie - nie bierze już udziału w największych tenisowych imprezach - zajmuje dopiero 326. miejsce w rankingu WTA.

Urszula Radwańska w tym roku postanowiła śledzić Wimbledon, wypoczywając na wakacjach. Młodsza siostra Agnieszki Radwańskiej wybrała się na Mazury. Tenisistka korzysta z pięknej pogody i wygrzewa się w słońcu.

Gwiazda sportu jest aktywna w mediach społecznościowych. Tenisistkę na Instagramie obserwuje ponad 100 tys. użytkowników - to imponujące zasięgi! Kilka dni temu Urszula Radwańska opublikowała na swoim profilu zdjęcie, które zachwyciło internautów. Zaprezentowała smukłą i wysportowaną sylwetkę, pozując w dwuczęściowym, czarnym stroju kąpielowym na łódce. W komentarzach pod postem z Mazur nie brakowało zachwytów. Jak dokładnie zareagowali internauci?

Fani jednogłośnie stwierdzili, że figura Urszuli Radwańskiej jest imponująca. "Bogini" - skwitował jeden z fanów sportsmenki. "Wyglądasz absolutnie fantastycznie" - zachwycił się inny obserwator. Trudno nie zgodzić się z fanami 31-letnej tenisistki. Kadr jest dowodem na to, że Urszula Radwańska nie przestaje dbać o formę.

