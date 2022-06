- Jeśli gdzieś na świecie „Gość w dom, Bóg w dom” brzmi mocniej, niż w Polsce -to Gruzja. Jeśli sok z dojrzałych arbuzów cieknie po palcach bardziej, niż w najbardziej upalny dzień -to tutaj. Jeśli są ludzie, którzy potrafią cieszyć się życiem, choćby chciało się płakać -to może być Batumi. Zajrzyjcie do stories. Tam widok z okna hotelu, który zapiera dech. Nie dlatego, że taki wytworny, tylko prawdziwy. Kuchnia z dachem z chmur. I uśmiechnięci gospodarze. Poznałam ich na targu z owocami. Kupowali garść czereśni i koniecznie chcieli, żebym wzięła kilka. „Spróbuj, jesteś z zimnego kraju” - mówią. U nas nie dałoby się tak żyć. Za zimno? Czy zbyt europejsko? Szczęścia J.