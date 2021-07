Vera Wang ma 72 lata. Niesamowite jak wygląda!

Vera Wang ma 72 lata i... wygląda jakby właśnie wybierała się na studia:

"Wyglądasz jak marzenie", "72 lata? Jakim cudem?", " Piękna i niesamowita", "Co robić, by tak wyglądać?", "Znalazłaś eliksir życia" - piszą na Instagramie fani projektantki i trudno odmówić im racji - Vera Wang zachwyca młodym wyglądem i sylwetką nastolatki!



Vera Wang urodziła się w 1949 roku w Nowym Jorku, w rodzinie o chińskich korzeniach. Studiowała historię sztuki i przez kilka lat pracowała w modowym dziale magazynu Vogue. Jej największą pasją było jednak projektowanie, więc ostatecznie zrezygnowała z pracy w mediach i zatrudniła się u światowej sławy projektanta, Ralpha Laurena. Kilka lat później miała już swój własny butik i wyspecjalizowała się w tworzeniu oryginalnych sukien ślubnych. Dziś o sukni projektu Very Wang marzą największe gwiazdy show biznesu.

Reklama

Vera Wang zapracowała sobie na sławę i pozycję w świecie mody talentem i ciężką pracą, ale głośno jest o niej również z innego powodu. Projektantka ma 72 lata, a wciąż może pochwalić się młodym wyglądem i sylwetką nastolatki!

Vera Wang zdradziła sposób na młody wygląd

Gdy w czerwcu tego roku Vera Wang świętowała 72 urodziny, fani nie mogli uwierzyć, że to dzieje się naprawdę. Projektantka wystąpiła w tym dniu w oryginalnej, żółtej sukni z dekoltem na plecach i zaprezentowała perfekcyjną sylwetkę. Uwagę fanów przykuł również młody wygląd Very i gładka, pozbawiona zmarszczek twarz. Jak to możliwe?

Instagram Post

Vera Wang od kilku lat pytana jest o sposób na promienny, młody wygląd i już jakiś czas temu zdradziła przepis na wieczną młodość.

"Praca, sen, koktajl z wódką i mało słońca" - odpisała Vera jednemu z fanów i momentalnie wywołała burzę. Część obserwujących przyznało jej rację - długi, dobry sen i rezygnacja z promieni słonecznych bez wątpienia pomagają utrzymać skórę w nienagannej kondycji, ale wódka i sporo pracy? Niektórzy z komentujących zwracają uwagę na geny projektantki - Vera pochodzi przecież z Chin, gdzie kobiety bardzo długo mogą cieszyć się młodym wyglądem, rzadko cierpią na nadwagę i prawie nie chorują.

Z drugiej strony, designerka od urodzenia mieszka w Nowym Jorku, a długoletnie badania dietetyka i naukowca Maxa Gersona udowodniły, że Azjatki, które opuszczają swój kraj i przejmują amerykański styl życia i sposób odżywiania szybko przybierają na wadze, a nawet zaczynają chorować. Czyżby więc Vera naprawdę znalazła eliksir wiecznej młodości? Wszystko na to wskazuje!

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się! materiały promocyjne

***

Zobacz również:



Anna Lewandowska zdradza, jak ćwiczyć podczas upałów