Victoria Pattison schudła ponad 20 kilogramów. Dziś jest nie do poznania

Victoria Pattison to brytyjska osobowość telewizyjna, która najbardziej znana jest z występów w programach MTV "Geordie Shore" w latach 2011-2014, oraz w "Ex on the Beach" w 2014 i 2015 roku. Pattison wygrała także piętnastą serię "I'm a Celebrity... Get Me Out Here!"

Gwiazda przez wiele lat zmagała się z nadprogramowymi kilogramami, które były wynikiem nadużywania alkoholu i niezdrowej diety u Vicky.



W 2013 roku ważyła najwięcej w swoim życiu i gdy zobaczyła pewnego razu zdjęcia zrobione jej z ukrycia na plaży przez paparazzi, postanowiła, że musi zmienić swoje nawyki.



Gdy zaczęła swoją przygodę z odchudzaniem, wciąż lubiła wypić drinka na imprezach, ale podchodziła do tematu już w znacznie rozsądniejszy sposób, niż wcześniej.



Gwieździe dzięki powolnemu chudnięciu i racjonalnej diecie, finalnie udało się zrzucić ponad 20 kilogramów i dziś Vicky może chwalić się oszołamiającą figurą.



Zdjęcia, które publikuje obecnie w swoich mediach społecznościowych, zachwycają jej fanów, a Vicky zgromadziła ich już prawie 5 milionów na swoim profilu.



Patrząc na jej stare zdjęcia, trudno uwierzyć w to, że to właśnie ona. Dziś jest piękną, szczupłą blondynką, która nie ma zamiar wracać do złych nawyków żywieniowych.





Reklama

Instagram Post

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrzej Piaseczny: Coming out i wiara INTERIA.PL

***

Zobacz również:



Iwona Węgrowska zaszczepiła się i wylądowała w szpitalu! Czuła, że umiera!



Polska piosenkarka prosi fanów o pieniądze. Po co jej 10 tys. euro?!