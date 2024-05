Dyskusja na temat wieku Małgorzaty Rozenek-Majdan jeszcze do niedawna mocno rozgrzewała opinię publiczną i media. Wielu, już od momentu jej debiutu w telewizji, nie dowierzało bowiem w to, ile naprawdę ma lat. W momencie gdy celebrytka została "Perfekcyjną panią domu", wielu twierdziło, że równie "perfekcyjnie" zataja prawdę o swoim wieku.

"To nie jestem ja. Dlatego sama organizuję mój własny konkurs pt. "Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie", bo bardzo chciałabym poznać moją imienniczkę, która na dodatek jest do mnie podobna. Pani Małgorzato, proszę się do mnie odezwać, bo z wielką przyjemnością zaprosiłabym panią na obiad" - pisała wtedy.