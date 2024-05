W poniedziałkowy wieczór (27 maja 2024 r.) w Kinie KinoGram zaroiło się od gwiazd. To wtedy odbyła się premiera filmu "A jak Antkowiak", opowiadającym o Jerzym Antkowiaku, legendzie Mody Polskiej. Stylista i projektant urodził się w 1935 roku, a w PRL-u trudno było znaleźć osobę, która nie znałaby jego nazwiska. Jego kolekcje prezentowano między innymi w Paryżu.

Kilka miesięcy temu media głośno rozpisywały się o stanie zdrowia Ireny Santor. Fani wokalistki z zaniepokojeniem oczekiwali kolejnych wieści, wkrótce dowiadując się, że ta przeszła operację. Niedługo później trafiła do Domu Artystów w Skolimowie, gdzie nabierała sił i odpoczywała.

Przy okazji premiery filmu "A jak Antkowiak" Irena Santor z chęcią pozowała fotoreporterom, prezentując niezwykle elegancką, ale jednocześnie kobiecą stylizację. Tego dnia wokalistka postawiła na czarną sukienkę z rękawem ¾, do której dobrała skromne buty . Całość uzupełnił nonszalancko zarzucony na szyję, beżowy szal.

"Mam bardzo nieskromne marzenie, bo to nie życzenie, ale marzenie. Ja bym chciała, żeby życie trwało bardzo długo. W moim pojęciu oczywiście. Czyli do końca świata i jeden dzień dłużej. Ale to oczywiście złudne marzenie, wiem, że kiedyś trzeba będzie odejść" - wyznała swego czasu magazynowi "Viva!".